今年11月にデビュー5周年を迎える人気アイドルグループ「なにわ男子」。7月から始まるアリーナツアーを目前に、メンバーの長尾謙杜（23）に熱愛が報じられた。

6月7日配信の「文春オンライン」によれば、お相手は元E-girlsのメンバーで現在はインフルエンサーとして活動する稲垣莉生（27）。

サッカー好きでも知られる長尾は5月31日に、MUFGスタジアム（国立競技場）で行われたサッカー日本代表とアイスランド代表の親善試合を観戦したという。稲垣も友人女性と試合を観戦していたといい、3人は試合後に高級マンションで合流したことが報じられている。

「長尾さんと稲垣さんの交際が始まったのは、昨年の冬頃からだそうです。ただ、長尾さんは’23年9月にも、『週刊文春』で元セクシー女優でタレントの三上悠亜さん（32）との“お泊まりデート”が報じられていました。当時、三上さんは『Kis-My-Ft2』の千賀健永さん（35）と交際していたといい、“三角関係”とも伝えられていました」（芸能関係者）

いっぽうの稲垣も、熱愛報道はこれが初めてではない。’22年9月に『週刊女性PRIME』で、俳優で現在は『MEN’S NON-NO』の専属モデルとして活動する中田圭祐（30）との“お泊りデート”が写真付きで報じられていた。

そんな恋愛遍歴が報じられてきた2人だが、“好みのタイプ”は一貫しているようで……。長尾と稲垣の熱愛報道をきっかけに、Xではこんな声が上がっている。

《稲垣莉生が中田圭祐→長尾謙杜なの分かりやす》

《長尾謙杜が三上悠亜→稲垣莉生なのも好きなタイプ分かりやすすぎるやろ》

《稲垣莉生ちゃん、犬顔が好きとは言ってたけどここまで男のタイプが一貫してるのおもしろい》（すべて原文ママ）

あるWEBメディア記者は言う。

「中田さん、長尾さんともにクリっとした大きな瞳や口角が上がった唇、表情豊かで親しみやすい雰囲気などから、“似ている”と感じた人も少なくないようです。

実際に、稲垣さんは“犬顔”が好きだとか。’21年9月に女優でモデルの南りほさん（30）のYouTubeチャンネルで公開された対談動画では、ファンの質問に答えるかたちで“好きなタイプ”を明かしていました。南さんから『（好きなタイプは）犬顔でしょ？』と向けられると、稲垣さんは『そう』と即答。重ねて『可愛い系でしょ？』と尋ねられ、『そうだね、可愛い系の顔が好きだね』と認めていました。

そんな稲垣さんも、三上さんとは長尾さんよりも年上で色白美人なところが共通しています。長尾さんも’20年4月にファッション誌『ViVi』で公開されたグループのインタビュー記事で、“理想の女性”について《年上が好き》と答えていましたね」

互いの“理想の相手”に合致しているとも言えるが、果たして熱愛報道の真相はいかに――。