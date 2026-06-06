長嶋一茂、「本当に嫌だった」父・長嶋茂雄さんと比較されてきた苦悩明かす「こんなことテレビで言ったことないんだけど…」
タレントの長嶋一茂（60）が、5日放送のテレビ朝日系『ザワつく!金曜日』に出演。「ミスタープロ野球」として数々の伝説を残した父・長嶋茂雄さんと比較されてきた苦悩を語った。
【写真あり】長嶋一茂、収録中に大声を上げて退席「俺は帰る！」
番組では石原良純似の赤ちゃんが登場したことをきっかけに家族の話題に。長嶋は「あんまりこんなことテレビで言ったことないんだけど、本当に嫌だった父親と比較されるのが」と告白。成功すれば「茂雄さんの息子だから当然」と言われ、失敗すれば「長嶋茂雄の息子なのになんでこんなに失敗する？」と、常に父と比較されてきた苦悩を明かした。
「僕は約40年前にプロの門叩いて、泣かず飛ばずで何も期待に応えられない。期待に応えられないバカ息子でいくわけだよね、野球やめるまで」と振り返り、あるスポーツ番組でMCを務めた際の記者会見で「お父さまが日テレとパイプが太いからこのMCになったんですか？」と聞かれたことを明かし「笑って『はい』って言ったよ。めんどくせえから」と話した。
長嶋茂雄さんの息子で良かったことと悪かったことは「普通のご家庭とバランスは一緒」と言う一茂に元東京都知事で作家の石原慎太郎さんを父にもつ石原良純も共感していた。
一茂は「そういう思いを吹っ切るには、親を否定しないといけない。俺や親を否定しないと割り切った気持ちになれなかった。といって親は否定したくないんだよね、息子だから。比較してるのは他者であって、親父が『俺の息子なのになんでできないんだ』って言ったことは一度もないんだから」と葛藤を吐露。茂雄さんが亡くなってから1年が経つ現在の心境について「この一年、よく寝れるようになったなあと思って。睡眠時間増えた」としみじみと語っていた。
【写真あり】長嶋一茂、収録中に大声を上げて退席「俺は帰る！」
番組では石原良純似の赤ちゃんが登場したことをきっかけに家族の話題に。長嶋は「あんまりこんなことテレビで言ったことないんだけど、本当に嫌だった父親と比較されるのが」と告白。成功すれば「茂雄さんの息子だから当然」と言われ、失敗すれば「長嶋茂雄の息子なのになんでこんなに失敗する？」と、常に父と比較されてきた苦悩を明かした。
長嶋茂雄さんの息子で良かったことと悪かったことは「普通のご家庭とバランスは一緒」と言う一茂に元東京都知事で作家の石原慎太郎さんを父にもつ石原良純も共感していた。
一茂は「そういう思いを吹っ切るには、親を否定しないといけない。俺や親を否定しないと割り切った気持ちになれなかった。といって親は否定したくないんだよね、息子だから。比較してるのは他者であって、親父が『俺の息子なのになんでできないんだ』って言ったことは一度もないんだから」と葛藤を吐露。茂雄さんが亡くなってから1年が経つ現在の心境について「この一年、よく寝れるようになったなあと思って。睡眠時間増えた」としみじみと語っていた。