ブランド肉を心ゆくまで堪能！「Bistro W 新宿四谷」で、『無限ステーキ』を体験
ブランド肉を好きなだけ味わえる。そんな肉好きにはたまらない食べ放題が「Bistro W 新宿四谷」の『無限ステーキ』である。一般的な食べ放題とは一線を画し、厳選されたブランド肉を心ゆくまで堪能できるのが大きな魅力だ。今回は実際に無限ステーキを体験し、その実力をレポートする。
■肉好きの期待を高める「無限ステーキ」
店内に足を踏み入れると、落ち着いたビストロらしい空間が広がる。カジュアルでありながら上質な雰囲気もあり、食事への期待感が高まる。
今回のお目当ては、店の看板メニューともいえる「無限ステーキ」である。ブランド肉を好きなだけ味わえるという贅沢な内容で、肉好きなら誰もが一度は挑戦したくなるメニューだ。気になる価格は2,900円（税込）※1。ディナータイム限定で、制限時間は100分となっている。さらに、1,500円（税込）を追加すれば、2時間の飲み放題も利用できる。
※1 小学生は2400（込）。未就学児￥1500（込）。焼き加減の指定はできない。
■豪快ながら繊細な焼き加減に驚く
ステーキは2種類。葡萄牛のステーキとポークステーキを盛り合わせたプレートだ。美しい焼き色がついた肉は香ばしい香りを放ち、食欲をかき立てる。なお、このメニューは1日5組限定である。
※2 梅里豚、緑茶豚、田原ポークから1種。日によって変わる
ステーキにマッチした9種類のソースが用意されており、味変を楽しめる。
種類は、ホースラディッシュソース・ハニーマスタードソース・シチリアレモンソース・バルサミコビネガーソース・柚子胡椒ソース・すりおろしタマネギソース・チミチュリソース・イタリアンソース・ザクザク！クリスピーシーズニングだ。
一口頬張ると、肉の旨味が口いっぱいに広がる。噛むほどに肉汁があふれ出し、ブランド肉ならではの上品な甘みとコクが感じられる。食べ放題だからといって品質に妥協はない。
追加で運ばれてくるステーキも焼き加減が安定しており、最後まで高いクオリティを維持していた。肉の旨味を引き立てるソースや付け合わせとの相性も良く、飽きることなく食べ進められるのもポイントだ。
「Bistro W 新宿四谷」の『無限ステーキ』は、肉の質と満足感の両方を追求した一皿だった。ブランド肉を好きなだけ味わえる贅沢さと、最後まで飽きさせない完成度の高さは見事としか言いようがない。肉好きであれば、一度は挑戦する価値のある食べ放題だと感じた。
＜店舗情報＞
店名：Bistro W 新宿四谷 （ビストロダブリュ）
住所：東京都新宿区四谷3-14-1
営業：07:00 - 10:00 L.O. 09:30
11:30 - 15:00 L.O. 14:30
17:00 - 21:00 L.O. 20:30
休業：月曜日17:00〜21:00
■Bistro W 新宿四谷
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■カルチャーに関連した記事を読む
・スモーキーを極めた4枚肉！バーガーキング『スモークハウス ザ・ワンパウンダー』
・PCも小物もまとめて収納！ダブルルームPCインナーケースを2サイズ
・トミカコラボ限定オリジナルミニカーがもらえる！天下一品アプリスタンプカードキャンペーン
・身長に合わせて高さ調整ができる！大人気シンプルワークデスク
・バセル、令和の虎EXPO 2026にて「カンガルーバーガー」の企画に参加
■肉好きの期待を高める「無限ステーキ」
店内に足を踏み入れると、落ち着いたビストロらしい空間が広がる。カジュアルでありながら上質な雰囲気もあり、食事への期待感が高まる。
今回のお目当ては、店の看板メニューともいえる「無限ステーキ」である。ブランド肉を好きなだけ味わえるという贅沢な内容で、肉好きなら誰もが一度は挑戦したくなるメニューだ。気になる価格は2,900円（税込）※1。ディナータイム限定で、制限時間は100分となっている。さらに、1,500円（税込）を追加すれば、2時間の飲み放題も利用できる。
※1 小学生は2400（込）。未就学児￥1500（込）。焼き加減の指定はできない。
■豪快ながら繊細な焼き加減に驚く
ステーキは2種類。葡萄牛のステーキとポークステーキを盛り合わせたプレートだ。美しい焼き色がついた肉は香ばしい香りを放ち、食欲をかき立てる。なお、このメニューは1日5組限定である。
※2 梅里豚、緑茶豚、田原ポークから1種。日によって変わる
ステーキにマッチした9種類のソースが用意されており、味変を楽しめる。
種類は、ホースラディッシュソース・ハニーマスタードソース・シチリアレモンソース・バルサミコビネガーソース・柚子胡椒ソース・すりおろしタマネギソース・チミチュリソース・イタリアンソース・ザクザク！クリスピーシーズニングだ。
一口頬張ると、肉の旨味が口いっぱいに広がる。噛むほどに肉汁があふれ出し、ブランド肉ならではの上品な甘みとコクが感じられる。食べ放題だからといって品質に妥協はない。
追加で運ばれてくるステーキも焼き加減が安定しており、最後まで高いクオリティを維持していた。肉の旨味を引き立てるソースや付け合わせとの相性も良く、飽きることなく食べ進められるのもポイントだ。
「Bistro W 新宿四谷」の『無限ステーキ』は、肉の質と満足感の両方を追求した一皿だった。ブランド肉を好きなだけ味わえる贅沢さと、最後まで飽きさせない完成度の高さは見事としか言いようがない。肉好きであれば、一度は挑戦する価値のある食べ放題だと感じた。
＜店舗情報＞
店名：Bistro W 新宿四谷 （ビストロダブリュ）
住所：東京都新宿区四谷3-14-1
営業：07:00 - 10:00 L.O. 09:30
11:30 - 15:00 L.O. 14:30
17:00 - 21:00 L.O. 20:30
休業：月曜日17:00〜21:00
■Bistro W 新宿四谷
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■カルチャーに関連した記事を読む
・スモーキーを極めた4枚肉！バーガーキング『スモークハウス ザ・ワンパウンダー』
・PCも小物もまとめて収納！ダブルルームPCインナーケースを2サイズ
・トミカコラボ限定オリジナルミニカーがもらえる！天下一品アプリスタンプカードキャンペーン
・身長に合わせて高さ調整ができる！大人気シンプルワークデスク
・バセル、令和の虎EXPO 2026にて「カンガルーバーガー」の企画に参加