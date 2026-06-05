この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

IT・ビジネス書作家の戸田覚氏が、自身のYouTubeチャンネルで「【実に便利だぜ】Macの何気ない魅力はこれだ！ Macをつかつてる人は何気なく感じてますが、Windowsユーザーこそ見て欲しい」と題した動画を公開した。動画では、Windowsユーザーに向けて、Macの「何気ないけれど便利な機能」を4つ紹介し、その実用性の高さを独自の視点で解説している。

戸田氏は、Macユーザーにとっては当たり前でも、Windowsユーザーから見ると驚くような機能として、まず「仮想デスクトップの切り替え」を挙げる。フルスクリーンで作業する際、スワイプで画面を切り替えるレスポンスの良さを高く評価し、Windows PCと比較して「感覚が違う」と語った。

続いて「iPhoneとの連携」に注目。同じWi-Fiに繋がっていればMacで電話を受けられる機能や、Mac上でiPhoneの画面を操作できる「iPhoneミラーリング」を実演した。LINEの返信をMacのキーボードから行う様子を見せ、「Macから離れずにメッセージを簡単に送れる」とその利便性をアピール。また、「AirDrop」による写真共有についても、スタッフとスムーズに画像をやり取りし、初対面の人とも「アプリのインストールや複雑な設定をしなくてもサクッとできる」点を絶賛した。

さらに、Webカメラの画質とスピーカーの音質についても言及。Apple1社で製造しているため品質にバラツキがなく、安価なモデルでも「めちゃくちゃ音が良い」と評価する一方、Windows PCは価格によって品質に大きな差が出ると指摘した。

総括として、戸田氏は「何もインストールせずに使える」というOSレベルでの完成度の高さをMacの最大の強みであると結論付けた。パソコン選びにおいて、単なるスペックだけでなく、日常的な使い勝手やスマートフォンとの連携といった「何気ない魅力」に目を向けることの重要性を気づかせてくれる内容となっている。

YouTubeの動画内容

01:06

仮想デスクトップの切り替えのレスポンスの良さ
02:46

iPhoneとの連携機能（電話応答、ミラーリング、AirDrop）
06:20

どのモデルでも高品質なWebカメラ
07:27

安価なモデルでも高音質なスピーカー
08:21

総評：OSレベルで完結する利便性と完成度の高さ

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