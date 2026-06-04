【漢字クイズ】「小向」はなんて読む？簡単な漢字だけどなかなか読めない…！

地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな地名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな地名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！

「小向」はなんて読む？

「小向」という漢字を見たことはありますか？ ヒントは、三重県の地名で、ひらがな3文字です。 いったい、「小向」はなんと読むのでしょうか。 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は、「おぶけ」でした。 小向は、三重県三重郡朝日町に位置しています。 そんな朝日町にある「朝日町のポケふた」は、三重県の“みえ応援ポケモン”である『ミジュマル』が描かれたマンホール「ポケふた」が設置されている人気スポット。

写真撮影や“ご当地ポケふた巡り”を楽しむ観光客にも注目されているんだとか。 みなさんはわかりましたか？ 家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！ ※解答は複数ある場合があります。 《参考文献》 ・『地名辞典』

・『観光三重』

ライター Ray WEB編集部