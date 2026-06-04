【漢字クイズ】「小向」はなんて読む？簡単な漢字だけどなかなか読めない…！
地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな地名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな地名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！
「小向」はなんて読む？
「小向」という漢字を見たことはありますか？
ヒントは、三重県の地名で、ひらがな3文字です。
いったい、「小向」はなんと読むのでしょうか。
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「おぶけ」でした。
小向は、三重県三重郡朝日町に位置しています。
そんな朝日町にある「朝日町のポケふた」は、三重県の“みえ応援ポケモン”である『ミジュマル』が描かれたマンホール「ポケふた」が設置されている人気スポット。
写真撮影や“ご当地ポケふた巡り”を楽しむ観光客にも注目されているんだとか。
みなさんはわかりましたか？
家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！
※解答は複数ある場合があります。
《参考文献》
・『地名辞典』
・『観光三重』
ライター Ray WEB編集部