巨人が長嶋茂雄さんの一周忌で「ＦＯＲ３ＶＥＲ ６・３〜長嶋茂雄〜」と銘打って開催されたメモリアルゲームで、オリックスにミラクル大逆転勝利。３点ビハインドの８回に代打・丸佳浩外野手が、劇的な逆転満塁ホームランを放ち、天国の長嶋さんに勝利を届けた。

劇的な勝利にネットでは「今世界で一番輝いてます 丸佳浩ありがとう 一周忌という大事な日に、逆転満塁ホームランをは痺（しび）れました」「ミスターの看板の方向に打った これも奇跡やろ…」「丸やってくれたぜ ミスターに捧（ささ）げる逆転満塁ホームラン」「格好良すぎるだろ 長嶋さんの命日に凄（すご）いよ」「今夜のお酒が美味（うま）いのう」「トリハダが」「きっと長嶋監督が１番喜んでくれてる。チーム一丸の大勝利 最高」「丸さんかっこよすぎ」「丸神ってる、丸ってる」「丸ありがとう 長嶋さんに届きましたね」「まさにメークドラマな試合。長嶋さんの力だよ。。。」「マジで長嶋さんが打たせたとしか思えない」「長嶋さん見てますか」「最高だよ丸様 感動した！！！」などの声があがり、Ｘのトレンドランクには「長嶋さん」「逆転満塁ホームラン」「ミスター」「＃ｇｉａｎｔｓ」「うさほー！長嶋茂雄」が入った。