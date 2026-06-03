Microsoft¤¬NVIDIA RTX Spark¤òÅëºÜ¤·¤¿³«È¯¼Ô¸þ¤±PC¡ÖSurface RTX Spark Dev Box¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥í¡¼¥«¥ë´Ä¶­¤Ç¤ÎAI³«È¯¸þ¤±¤ËÀß·×¤µ¤ì¤¿PC¤Ç¡¢ºÇÂç1PFLOPS(¥Ú¥¿¥Õ¥í¥Ã¥×¥¹)¤Î½èÍýÇ½ÎÏ¤òÍ­¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

Building the next generation of devices for developers: Surface RTX Spark Dev Box | Microsoft Devices Blog

https://blogs.windows.com/devices/2026/06/02/building-the-next-generation-of-devices-for-developers-surface-rtx-spark-dev-box/

Surface RTX Spark Dev Box - YouTube

















AI¥â¥Ç¥ë¤Ïµ¡Ç½¤ÈÊ£»¨¤µ¤òÁý¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¥ï¡¼¥¯¥Õ¥í¡¼¤Ï»ýÂ³Åª¤Ê¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°Ç½ÎÏ¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ºÇÀèÃ¼¤ÎAI¥â¥Ç¥ë¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Ê¤¤ºî¶È¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¥¤¥Æ¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤´¤È¤Ë¥¯¥é¥¦¥É¥³¥¹¥È¤¬È¯À¸¤¹¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£

Surface RTX Spark Dev Box¤Ï¤³¤Î¾õ¶·¤ò°ìÊÑ¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤¿³«È¯¼Ô¸þ¤±PC¤Ç¤¹¡£ºÇÂç1¥Ú¥¿¥Õ¥í¥Ã¥×¥¹¤Î¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°Ç½ÎÏ¤òÍ­¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¶¯ÎÏ¤ÊAI¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°Ç½ÎÏ¤ò¥¨¥Ã¥¸¤Ë¤â¤¿¤é¤¹¤³¤È¤Ç¡¢³«È¯¼Ô¤ÏºÇÀèÃ¼¥â¥Ç¥ë¤Î¸Æ¤Ó½Ð¤·¤ò¿¿¤ËºÇÀèÃ¼¤ÎÌäÂê¤Ë¸ÂÄê¤·¤Æ¡¢»Ä¤ê¤Ï¼«¿È¤Î¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¤Ç½èÍý¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢³«È¯¼Ô¤Ï¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°Í½»»¤ÎÇÛÊ¬¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤è¤ê¸úÎ¨Åª¤Ç±þÅúÀ­¤Î¹â¤¤³«È¯¥ï¡¼¥¯¥Õ¥í¡¼¤ò¼Â¸½²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£

Surface RTX Spark Dev Box¤ÎÃæ¿õ¤òÀ®¤¹¤Î¤ÏNVIDIA RTX Spark¤Ç¤¹¡£NVIDIA RTX Spark¤ÏNVIDIA¤¬2026Ç¯6·î1Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿SoC¤Ç¡¢¡Ö1¥Ú¥¿¥Õ¥í¥Ã¥×¥¹¤ÎBlackwell GPU¡×¡Ö20¥³¥¢¤ÎGrace CPU¡×¡Ö128GB¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥¡¥¤¥É¥á¥â¥ê¡×¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¤Ä¤¤¤ËNVIDIA¤¬¥Î¡¼¥ÈPC¸þ¤±SoC¡ÖNVIDIA RTX Spark¡×¤òÈ¯É½¡¢128GB¥á¥â¥ê¡õNVIDIAÀ½GPU¡õArm¥Ù¡¼¥¹CPUÅëºÜ¤Ç¹âÀ­Ç½AI¤ò¥í¡¼¥«¥ë¼Â¹Ô - GIGAZINE



¤³¤ì¤Ë¤è¤ê1200²¯°Ê¾å¤Î¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¡¼¤ò»ý¤ÄAI¥â¥Ç¥ë¤ò100Ëü¥È¡¼¥¯¥ó¤Î¥³¥ó¥Æ¥­¥¹¥È¤Ç¥í¡¼¥«¥ë¤Ç¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥Ö¤ÊÂ®ÅÙ¤Ç¼Â¹Ô¤·¤¿¤ê¡¢½¾Íè¥¯¥é¥¦¥ÉGPU¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥¹¤¬É¬Í×¤À¤Ã¤¿AI¥â¥Ç¥ë¤òÈùÄ´À°¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ë½½Ê¬¤Ê±é»»Ç½ÎÏ¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£

¤Þ¤¿¡¢Surface RTX Spark Dev Box¤Ï¥Ò¡¼¥È¥·¥ó¥¯¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤¹¤ë¤è¤¦Àß·×¤µ¤ì¤¿¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥àÀ½¥·¥ã¡¼¥·¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢³«È¯¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤Ê¥ï¡¼¥¯¥í¡¼¥É¤Ç¤¢¤ë¡¢¡ÖÄ¹»þ´Ö¼Â¹Ô¤µ¤ì¤ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥¸¥ç¥Ö¡×¡ÖÂçµ¬ÌÏ¤Ê¥â¥Ç¥ë¿äÏÀ¡×¡Ö°ì´Ó¤·¤¿»ýÂ³Åª¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬µá¤á¤é¤ì¤ëÊ£»¨¤Ê¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¥Ñ¥¤¥×¥é¥¤¥ó¡×¤â¤³¤Ê¤¹¤³¤È¤¬²ÄÇ½¡£



Surface RTX Spark Dev Box¤Ë¤Ï¡¢³«È¯¼Ô¸þ¤±¤Ë¥¤¥á¡¼¥¸¥ì¥Ù¥ë¤Ç»öÁ°ÀßÄê¤µ¤ì¤¿Windows 11 Pro¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢°Õ¿ÞÅª¤Ê¥Ç¥Õ¥©¥ë¥ÈÀßÄê¡¢¥×¥ê¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤¿¥Ä¡¼¥ë¡¢Ä´À°ºÑ¤ß¤ÎÀßÄê¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¡¢½é²ó¥µ¥¤¥ó¥¤¥ó»þ¤«¤é³«È¯´Ä¶­¤¬¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤È¤·¤ÆÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£

¤³¤ÎÀßÄê¤Ï³«È¯¼Ô¤¬ºî¶È¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤­¤ë¤è¤¦ÇÛÎ¸¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥À¡¼¥¯¥Æ¡¼¥Þ¡¦³«È¯ÍÑ¤Ë´ÊÁÇ²½¤µ¤ì¤¿¥¿¥¹¥¯¥Ð¡¼¡¦¥¦¥£¥¸¥§¥Ã¥È¤Îºï½ü¡¦¤ª¤ä¤¹¤ß¥â¡¼¥É¤Î¥ª¥ó¡¦³«È¯¼Ô¥â¡¼¥É¤¬Í­¸ú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Î¥·¥§¥ë¤ÏPowerShell 7¤Ç¤¹¡£

WSL 2¤ÏGPU¥Ñ¥¹¥¹¥ë¡¼¤ÈCUDA¥µ¥Ý¡¼¥È¤¬¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤ËVS Code¡¢GitHub Copilot¡¢Git¡¢Python¡¢Node.js¤¬¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Windows´Ä¶­¤Ç¤âWSL´Ä¶­¤Ç¤â¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤ÎIDE¡¢¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡¢¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¡¢¥Õ¥ì¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¡¢¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¤Ï¤¹¤Ù¤ÆSurface RTX Spark Dev Box¾å¤ÇÆ°ºî²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£

¤µ¤é¤Ëµ¡Ì©À­¤Î¹â¤¤AI¥â¥Ç¥ë¤äÆÈ¼«¥Ç¡¼¥¿¤ò°·¤¦³«È¯¼Ô¡¢µ®½Å¤ÊÃÎÅªºâ»º¤ò¼è¤ê°·¤¦³«È¯¼Ô¤Ë¤âÅ¬¤·¤¿ÁªÂò»è¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥»¥­¥å¥ê¥Æ¥£¤â½Å»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶¯ÎÏ¤ÊGPU¤È¥æ¥Ë¥Õ¥¡¥¤¥É¥á¥â¥ê¤Ë¤è¤ê¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎAI¥â¥Ç¥ë¤ÈÃÎÅªºâ»º¤ò¥í¡¼¥«¥ë¤ËÊÝ»ý¤Ç¤­¤ë¤¿¤á¡¢³«È¯¼Ô¤Ï¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎAI¥â¥Ç¥ë¤È¥Ç¡¼¥¿¤ò¥í¡¼¥«¥ë¤Ç´ÉÍý¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£

¤Ê¤ª¡¢Surface RTX Spark Dev Box¤Î¸«¤¿ÌÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö±ó¤¯¤«¤é¸«¤ë¤ÈÊ¿¤Ù¤Ã¤¿¤¤Xbox Series X¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦»ØÅ¦¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£