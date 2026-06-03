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Building the next generation of devices for developers: Surface RTX Spark Dev Box | Microsoft Devices Blog
Surface RTX Spark Dev Box - YouTube
Introducing @Surface RTX Spark Dev Box, a compact developer PC engineered with NVIDIA RTX Spark silicon and built on the Windows developer platform, designed for local-first AI development. #MSBuild pic.twitter.com/mMSUPylLsg— Microsoft (@Microsoft) June 2, 2026
1/Unmetered intelligence on every desk and in every home with Windows.
New Aion on-device models, bringing Windows AI API s to a broader install base, and a new developer dream machine, the Surface RTX Spark Dev Box! pic.twitter.com/A1PYKRY4Dd— Satya Nadella (@satyanadella) June 2, 2026
Today at #MSBuild, we announced Surface RTX Spark Dev Box: purpose-built for developers & powered by NVIDIA RTX Spark silicon.
Designed to build, test, & run AI and agent workloads locally without setup friction or unpredictable cloud costs.
Read more: https://t.co/eAt2qqoOZl pic.twitter.com/mlljWIMnx1— Windows Developer (@windowsdev) June 2, 2026
Introducing - Surface RTX Spark Dev Box.
All the power developers need, right out of the box.
Sign up to learn more: https://t.co/DF0DvEvhOz
Surface RTX Spark Dev Box. Built for more. pic.twitter.com/wFqfi6z8FD— Microsoft Surface (@surface) June 2, 2026
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Surface RTX Spark Dev Box¤Ë¤Ï¡¢³«È¯¼Ô¸þ¤±¤Ë¥¤¥á¡¼¥¸¥ì¥Ù¥ë¤Ç»öÁ°ÀßÄê¤µ¤ì¤¿Windows 11 Pro¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢°Õ¿ÞÅª¤Ê¥Ç¥Õ¥©¥ë¥ÈÀßÄê¡¢¥×¥ê¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤¿¥Ä¡¼¥ë¡¢Ä´À°ºÑ¤ß¤ÎÀßÄê¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¡¢½é²ó¥µ¥¤¥ó¥¤¥ó»þ¤«¤é³«È¯´Ä¶¤¬¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤È¤·¤ÆÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
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WSL 2¤ÏGPU¥Ñ¥¹¥¹¥ë¡¼¤ÈCUDA¥µ¥Ý¡¼¥È¤¬¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤ËVS Code¡¢GitHub Copilot¡¢Git¡¢Python¡¢Node.js¤¬¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Windows´Ä¶¤Ç¤âWSL´Ä¶¤Ç¤â¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤ÎIDE¡¢¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡¢¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¡¢¥Õ¥ì¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¡¢¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¤Ï¤¹¤Ù¤ÆSurface RTX Spark Dev Box¾å¤ÇÆ°ºî²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ëµ¡Ì©À¤Î¹â¤¤AI¥â¥Ç¥ë¤äÆÈ¼«¥Ç¡¼¥¿¤ò°·¤¦³«È¯¼Ô¡¢µ®½Å¤ÊÃÎÅªºâ»º¤ò¼è¤ê°·¤¦³«È¯¼Ô¤Ë¤âÅ¬¤·¤¿ÁªÂò»è¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤â½Å»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶¯ÎÏ¤ÊGPU¤È¥æ¥Ë¥Õ¥¡¥¤¥É¥á¥â¥ê¤Ë¤è¤ê¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎAI¥â¥Ç¥ë¤ÈÃÎÅªºâ»º¤ò¥í¡¼¥«¥ë¤ËÊÝ»ý¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢³«È¯¼Ô¤Ï¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎAI¥â¥Ç¥ë¤È¥Ç¡¼¥¿¤ò¥í¡¼¥«¥ë¤Ç´ÉÍý¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢Surface RTX Spark Dev Box¤Î¸«¤¿ÌÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö±ó¤¯¤«¤é¸«¤ë¤ÈÊ¿¤Ù¤Ã¤¿¤¤Xbox Series X¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦»ØÅ¦¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
the Surface RTX Spark Dev Box looks like a flattened Xbox Series X from a distance 👋 pic.twitter.com/o01SPOgoRv— Tom Warren (@tomwarren) June 2, 2026