Â¼¾å¤ËÂ³¤¡Ä¥¸¥ã¥Ã¥¸¤â¸Î¾ãÈ½ÌÀ¡¡»Ø´ø´±¸ÀµÚ¡Ö±¦¸ª¤Î¹üºÃ½ý¡×¡¢µÞ¤¤ç¥¹¥¿¥á¥ó³°¤ì¤ë
º£µ¨½é¤Î¥¹¥¿¥á¥ó³°¡Ä17HR¤ò¥Þ¡¼¥¯
¡¡¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Î¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸³°Ìî¼ê¤¬2Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö3Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¤Ç¤Î¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó¥ºÀï¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¤ò³°¤ì¤¿¡£ÀèÈ¯³°¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ïº£µ¨½é¡£»î¹çÁ°¤Ë²ñ¸«¤ËÎ×¤ó¤À¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥Ö¡¼¥ó´ÆÆÄ¤Ï¡¢±¦¸ª¤Î¡Ö¹üºÃ½ý¡×¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¼çË¤¤Î¾õÂÖ¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡ÃÏ¸µÊüÁ÷¶É¡ÖSNY Yankees¡×¤¬¥Ö¡¼¥ó´ÆÆÄ¤Î²ñ¸«¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£ÊóÆ»¿Ø¤«¤é¥¸¥ã¥Ã¥¸¤Î¥¹¥¿¥á¥ó³°¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤¿»Ø´ø´±¤Ï¡Ö¤³¤³2½µ´Ö¤Û¤É¡¢Èà¤Ï¸ª¤ÎÄ¥¤ê¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤É¤Á¤é¤«¤È¸À¤¨¤ÐÄ¹°ú¤¯¤è¤¦¤ÊÄË¤ß¤À¤Ã¤¿¡×¡ÖÈà¡Ê¤Î¥×¥ì¡¼¡Ë¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤È»×¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¥¸¥ã¥Ã¥¸¤Ï¥·¡¼¥º¥ó½øÈ×¤Ï¹¥Ä´¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Ä¾¶á15»î¹ç¤Ç1ËÜÎÝÂÇ¡¢ÂÇÎ¨.193¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ö¡¼¥ó´ÆÆÄ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢MRI¸¡ºº¤ò¹Ô¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢¡Ö¹üºÃ½ý¤¬¸«¤é¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£¤Ò¤È¤Þ¤º¤Ï¤³¤ÎÆü·Ð²á¤ò¸«¤ë¤è¤¦¤À¤¬¡¢¤µ¤é¤Ë·ç¾ì¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡²áµî2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥¢¡¦¥ê¡¼¥°MVP¤Ë¡ÈºÇ¶¯ÂÇ¼Ô¡É¤Î¥¸¥ã¥Ã¥¸¤Ï¡¢º£µ¨¤âÂÇÎ¨.248¡¢OPS.908¡¢17ËÜÎÝÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£Â¼¾å½¡Î´ÆâÌî¼ê¡Ê¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤é¤È¥¿¥¤¥È¥ëÁè¤¤¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Ä¹´üÎ¥Ã¦¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¼«¿È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÄË¼ê¤È¤Ê¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë