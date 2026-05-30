バセル、令和の虎EXPO 2026にて「カンガルーバーガー」の企画に参加 / 三崎優太氏の三崎未来電子、新聞配達・デリバリー業務向け電動バイク「L-noa（エルノア）」を発売【まとめ記事】
バセル株式会社は2026年4月26日（日）、東京国際フォーラムにて開催された「令和の虎EXPO 2026」において、キッチンカーで提供された「カンガルーバーガー」の企画に参加した。本企画は、株式会社AT 代表取締役 津田社長の発案・主導により実施されたもので、「事業再生版令和の虎」の出資者（虎）および関係者が連携して実現した。「カンガルーバーガー」はイベント当日まで、虎たちによる試行錯誤を重ねて開発され、「虎のイチオシ！」「至高の逸品！！」と評されるほどの完成度に仕上がった。
三崎未来電子株式会社は、新聞配達やデリバリー業務など、法人の配達現場での利用を想定した配達業務向け電動バイク「L-noa（エルノア）」を、2026年 5月19 日より発売した。L-noa は、原付一種の電動バイクとして、家庭用100V コンセントで充電できる手軽さ、約155km※の一充電走行距離、大容量フロントバスケットとリヤキャリアを備え、停止・発進の多い日々の配達業務を支えることを目的に開発した車両だ。※ 30km/h 定地走行テスト時の値。 運転方法や走行環境に応じて、値は変化する
■学校に置かれた自動販売機を囲む、高校生の日常！ポカリスエット「365日、学校の片隅で。」本格始動
大塚製薬株式会社は、学校に置かれた自動販売機を舞台に、高校生のリアルな日常を記録・発信するプロジェクト「365日、学校の片隅で。」をスタートした。また本プロジェクトの本格始動にあわせ、2026年5月14日（木）よりWeb movie「THE BEST OF 365日、学校の片隅で。VOL.1」を公開する。ポカリスエットは、「人の可能性を信じる。」をブランドメッセージに、未来に向かって挑戦や前向きな行動をする人たちを応援している。
■セブン-イレブン限定で新発売！韓国のトレンド素材を使った「美色韓茶」
サントリービバレッジ＆フード（株）は、新商品「美色韓茶〈ざくろフルーツティー〉」「同〈あずきブレンドティー〉」を全国の「セブン-イレブン」限定で2026年5月12日（火）から発売する。新発売を記念し、ガールズグループBABYMONSTERのASAさんを起用し、SNSでも話題の小さい体を大きく使ってキレキレに踊る3人のキッズダンサー（本ＣＭでは「ベイビーダンサー」として出演）が共演するWEB-CM「ケンチャナ！ベイビー」篇を公開する。
■三崎優太氏の三崎未来電子、新聞配達・デリバリー業務向け電動バイク「L-noa（エルノア）」を発売
三崎未来電子株式会社は、新聞配達やデリバリー業務など、法人の配達現場での利用を想定した配達業務向け電動バイク「L-noa（エルノア）」を、2026年 5月19 日より発売した。L-noa は、原付一種の電動バイクとして、家庭用100V コンセントで充電できる手軽さ、約155km※の一充電走行距離、大容量フロントバスケットとリヤキャリアを備え、停止・発進の多い日々の配達業務を支えることを目的に開発した車両だ。※ 30km/h 定地走行テスト時の値。 運転方法や走行環境に応じて、値は変化する
■バセル、令和の虎EXPO 2026にて「カンガルーバーガー」の企画に参加
バセル株式会社は2026年4月26日（日）、東京国際フォーラムにて開催された「令和の虎EXPO 2026」において、キッチンカーで提供された「カンガルーバーガー」の企画に参加した。本企画は、株式会社AT 代表取締役 津田社長の発案・主導により実施されたもので、「事業再生版令和の虎」の出資者（虎）および関係者が連携して実現した。「カンガルーバーガー」はイベント当日まで、虎たちによる試行錯誤を重ねて開発され、「虎のイチオシ！」「至高の逸品！！」と評されるほどの完成度に仕上がった。
■身長に合わせて高さ調整ができる！大人気シンプルワークデスク
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、横幅120cm、奥行60cmのゆとりある天板に、7段階の高さ調整機能を備えたシンプルワークデスク「100-DESKF067W（ホワイト）」と「100-DESKF067BK（ブラック）」を発売した。本製品は、天板の高さを58?76cmまで7段階で調整できるワークデスクです。体格に合わせて使えるため、子どもの学習机としてはもちろん、大人の在宅ワーク用デスクとしても活躍する。プッシュボタンを押すだけでスムーズに高さを変えられるので、使う人やシーンが変わっても、いつでもちょうどいい姿勢で作業できる。
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サントリービバレッジ＆フード（株）は、新商品「美色韓茶〈ざくろフルーツティー〉」「同〈あずきブレンドティー〉」を全国の「セブン-イレブン」限定で2026年5月12日（火）から発売する。新発売を記念し、ガールズグループBABYMONSTERのASAさんを起用し、SNSでも話題の小さい体を大きく使ってキレキレに踊る3人のキッズダンサー（本ＣＭでは「ベイビーダンサー」として出演）が共演するWEB-CM「ケンチャナ！ベイビー」篇を公開する。
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■身長に合わせて高さ調整ができる！大人気シンプルワークデスク
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、横幅120cm、奥行60cmのゆとりある天板に、7段階の高さ調整機能を備えたシンプルワークデスク「100-DESKF067W（ホワイト）」と「100-DESKF067BK（ブラック）」を発売した。本製品は、天板の高さを58?76cmまで7段階で調整できるワークデスクです。体格に合わせて使えるため、子どもの学習机としてはもちろん、大人の在宅ワーク用デスクとしても活躍する。プッシュボタンを押すだけでスムーズに高さを変えられるので、使う人やシーンが変わっても、いつでもちょうどいい姿勢で作業できる。
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