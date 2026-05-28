子どもが使用しても安心！スタンド＆ペンホルダー搭載、Surface Pro 12インチ専用ケース
サンワサプライ株式会社は、Microsoft Surface Pro 12インチモデルを外部の衝撃から守る衝撃吸収ケース「PDA-SF15BK」を6月中旬に発売予定。本製品は、弾力があり、傷や衝撃に強いEVA素材を採用し、ケースも頑丈な2層構造になっている。背面には、動画視聴やタイピングに便利な折りたたみ式のスタンドを装備しているほか、紛失しやすいタッチペンを収納できるホルダーも搭載している。オフィス内での移動はもちろん、教育現場などにもおすすめだ。
■Surface Proを衝撃から守る
小さな子どもが使用しても安心な、衝撃に強いEVA素材を採用し、大切な機器をしっかり守る。ケースは頑丈な2層構造になっている。
■3段階で角度調整できるスタンド付き
スタンドは3段階で角度調整が可能だ。360°回転も可能で、縦横どちらでも使用できる。
■スタンドを回転させるとハンドルに
スタンドを180°回すことで、片手操作を安定させるハンドベルトや持ち運び用のハンドルになる。また、フックに掛けるなど、便利に使える。
■2種類のペンホルダー付き
純正のSurfaceペンをSurface Pro本体裏に磁石固定で取り付けられる。ペンホルダーのバンドも付いているので、純正以外のタッチペンも収納可能だ。
■ランドセルにも収納できる
コンパクトサイズなので、ランドセルにも収納できる。
■ケースをつけたまま充電などが可能
ケースに入れたまま、純正キーボード、Type-Cケーブルの接続、音量の調整など、すべての機能を使用できる。
■Microsoft Surface Pro 12インチモデルを外部の衝撃から守る衝撃吸収ケース「PDA-SF15BK」
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■ランドセルにも収納できる
コンパクトサイズなので、ランドセルにも収納できる。
■ケースをつけたまま充電などが可能
ケースに入れたまま、純正キーボード、Type-Cケーブルの接続、音量の調整など、すべての機能を使用できる。
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