ナオキマンの都市伝説ワイドショー…生駒里奈がデジャヴ体験告白
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、５月26日（火）に都市伝説系YouTuber・Naokimanの冠番組『ナオキマンの都市伝説ワイドショー SEASON３』#４を放送した。
『ナオキマンの都市伝説ワイドショー』は、YouTubeチャンネルの登録者数が累計390万人を超える都市伝説系人気YouTuberのNaokimanのもとに都市伝説好きの有名人が集結し、昨今話題のニュースをきっかけに、この世にあるかどうかわからない真偽不明の噂を“愛と浪漫”をもって楽しく語り合うエンターテインメントショー。
５月26日（火）の放送では、超常現象や怪奇現象を番組独自の視点で徹底調査する新企画「ナオキマンワイドショー調査室」を実施。初回となる今回は「タイムリープ」をテーマにオカルト、民俗学、科学などさまざまな視点から“なぜタイムリープは起こるのか”を徹底調査。スタジオには、元乃木坂46で俳優の生駒里奈、トータルテンボス・藤田憲右らが登場し、それぞれが実際に体験した“不思議な出来事”を披露。
お笑いコンビ・流れ星☆ちゅうえいや、YouTuber・鐘崎リリカら著名人をはじめ、巷に広がるタイムリープ体験談から、その共通点や原因を専門家たちとともに紐解いていった本放送。出演者たちからも、身の回りに起きた奇怪な現象が次々と語られた。
まず、「最近デジャヴをよく見る」という生駒里奈は、妖怪を題材にしたミュージカルに出演していた際に見た“デジャヴ”を告白。「舞台の稽古期間中に、自分が今まで一回も会ったことがない男性と食事をしているシーンを見ていたんです。その後、それが今回の舞台で共演した男性と稽古場でご飯を食べているシーンだったことがわかって！」と明かし、一同を驚かせる。さらに、「去年の舞台本番中、耳元で“あと少し”って言われた」「体調が悪かったから、もう少し頑張ってと励まされた感じがした」と語る場面も。すると、月刊ムー編集長の三上丈晴氏は「寝ている時にちょっとした“仮死状態”になっていた可能性がある」と驚きの仮説を展開し、生駒も思わず絶句。デジャヴを見る人は体調が悪い人が多いとした上で、「寝ている間に仮死状態のようになり、幽体離脱したことで、未来の自分を見ていた可能性もある」と分析する三上氏に、生駒は「自分で自分を励ましていた!?」と驚きの表情を見せていた。
生駒からは、身に起きた怪奇現象も。呪物コレクターとしても知られる、怪奇ユニット・都市ボーイズのはやせやすひろと親交があると明かし、「はやせさんの家に行ったことがあって。呪物がたくさんあるからか、帰りに心霊現象が起きました」と衝撃告白。その日は車で帰宅中だったといい、生駒は「赤信号で道路の真ん中に停車していたのに、急に人感センサーが“ピピピピ”って鳴り始めた」と回想。「なんか憑いてきたんじゃないかと思って。怖くて朝までずっと喫茶店にいました」と明かし、サーヤからも「怖いなぁ」との声が。
また、サーヤも「怖くもなければ小さすぎて、人に話す話じゃないなって言ってなかったんですけど……」と前置きしつつ、自宅で体験した不可解な出来事を披露。友人とゲームをしていた際、キッチンのコンロ中央に置いていたはずの灰皿が突然消えたとか。２人で探したものの見つからず、サーヤが一瞬目を離した直後、友人が突然絶叫。消えていた灰皿が再びコンロの上に現れていたといい、「２人ともちゃんと見てたんですよ」と振り返る。
さらにサーヤは、「そのあと、人生で初めてくらい声が出なくなった」「ライブで歌えないくらいで。人生１番くらいへこんだ時期だった」と当時を回想し、「そういう“お告げ”だったのかなって、自分の中で腑に落としている」と語る。この話に島田秀平は、「声が出ないからタバコをやめなさいってことで灰皿を消した？」とコメント。さらに三上氏からは「自覚しろよってことかな」と分析が飛び出し、生駒からも「自分でやってたってこと？」と驚きの声が。
加えて、“都市伝説大好き芸人”として登場したトータルテンボス・藤田も自身の不可解体験を披露。静岡・御殿場の実家へ向かうため東名高速を運転していたところ、「気づいたら埼玉を北上していた」と告白し、一同は「えっ!?」「何それ？」「ワープみたいなこと!?」と騒然。藤田が、「寝てもいないし、ぼーっとしていた感覚もない。ナビも入れていた。東名って一本道だから、ちゃんと車線変更して行ってる」と当時の状況を振り返ると、Naokimanも「僕の知り合いにも４時間かかる場所に30分で着いたって人がいる。本当にあるんですよ！」とコメント。島田秀平も「皆さん、それぞれタイムリープ体験を持っているんですよ」と語り、スタジオは大きな盛り上がりを見せた。
番組の最後には、新コーナー「明日、居酒屋で話したい都市伝説」もスタート。港区飲みの裏事情から、CIAの懐事情、都内一の心霊スポットまで、出演者たちが“スタジオでは話せない話”を居酒屋テンションでゆるっと語り合った。
“タイムリープ”の真相にさまざまな角度から迫った『ナオキマンの都市伝説ワイドショー SEASON３』#４は、「ABEMA」にて無料見逃し配信中。
（C）AbemaTV, Inc.
『ナオキマンの都市伝説ワイドショー』は、YouTubeチャンネルの登録者数が累計390万人を超える都市伝説系人気YouTuberのNaokimanのもとに都市伝説好きの有名人が集結し、昨今話題のニュースをきっかけに、この世にあるかどうかわからない真偽不明の噂を“愛と浪漫”をもって楽しく語り合うエンターテインメントショー。
お笑いコンビ・流れ星☆ちゅうえいや、YouTuber・鐘崎リリカら著名人をはじめ、巷に広がるタイムリープ体験談から、その共通点や原因を専門家たちとともに紐解いていった本放送。出演者たちからも、身の回りに起きた奇怪な現象が次々と語られた。
まず、「最近デジャヴをよく見る」という生駒里奈は、妖怪を題材にしたミュージカルに出演していた際に見た“デジャヴ”を告白。「舞台の稽古期間中に、自分が今まで一回も会ったことがない男性と食事をしているシーンを見ていたんです。その後、それが今回の舞台で共演した男性と稽古場でご飯を食べているシーンだったことがわかって！」と明かし、一同を驚かせる。さらに、「去年の舞台本番中、耳元で“あと少し”って言われた」「体調が悪かったから、もう少し頑張ってと励まされた感じがした」と語る場面も。すると、月刊ムー編集長の三上丈晴氏は「寝ている時にちょっとした“仮死状態”になっていた可能性がある」と驚きの仮説を展開し、生駒も思わず絶句。デジャヴを見る人は体調が悪い人が多いとした上で、「寝ている間に仮死状態のようになり、幽体離脱したことで、未来の自分を見ていた可能性もある」と分析する三上氏に、生駒は「自分で自分を励ましていた!?」と驚きの表情を見せていた。
生駒からは、身に起きた怪奇現象も。呪物コレクターとしても知られる、怪奇ユニット・都市ボーイズのはやせやすひろと親交があると明かし、「はやせさんの家に行ったことがあって。呪物がたくさんあるからか、帰りに心霊現象が起きました」と衝撃告白。その日は車で帰宅中だったといい、生駒は「赤信号で道路の真ん中に停車していたのに、急に人感センサーが“ピピピピ”って鳴り始めた」と回想。「なんか憑いてきたんじゃないかと思って。怖くて朝までずっと喫茶店にいました」と明かし、サーヤからも「怖いなぁ」との声が。
また、サーヤも「怖くもなければ小さすぎて、人に話す話じゃないなって言ってなかったんですけど……」と前置きしつつ、自宅で体験した不可解な出来事を披露。友人とゲームをしていた際、キッチンのコンロ中央に置いていたはずの灰皿が突然消えたとか。２人で探したものの見つからず、サーヤが一瞬目を離した直後、友人が突然絶叫。消えていた灰皿が再びコンロの上に現れていたといい、「２人ともちゃんと見てたんですよ」と振り返る。
さらにサーヤは、「そのあと、人生で初めてくらい声が出なくなった」「ライブで歌えないくらいで。人生１番くらいへこんだ時期だった」と当時を回想し、「そういう“お告げ”だったのかなって、自分の中で腑に落としている」と語る。この話に島田秀平は、「声が出ないからタバコをやめなさいってことで灰皿を消した？」とコメント。さらに三上氏からは「自覚しろよってことかな」と分析が飛び出し、生駒からも「自分でやってたってこと？」と驚きの声が。
加えて、“都市伝説大好き芸人”として登場したトータルテンボス・藤田も自身の不可解体験を披露。静岡・御殿場の実家へ向かうため東名高速を運転していたところ、「気づいたら埼玉を北上していた」と告白し、一同は「えっ!?」「何それ？」「ワープみたいなこと!?」と騒然。藤田が、「寝てもいないし、ぼーっとしていた感覚もない。ナビも入れていた。東名って一本道だから、ちゃんと車線変更して行ってる」と当時の状況を振り返ると、Naokimanも「僕の知り合いにも４時間かかる場所に30分で着いたって人がいる。本当にあるんですよ！」とコメント。島田秀平も「皆さん、それぞれタイムリープ体験を持っているんですよ」と語り、スタジオは大きな盛り上がりを見せた。
番組の最後には、新コーナー「明日、居酒屋で話したい都市伝説」もスタート。港区飲みの裏事情から、CIAの懐事情、都内一の心霊スポットまで、出演者たちが“スタジオでは話せない話”を居酒屋テンションでゆるっと語り合った。
“タイムリープ”の真相にさまざまな角度から迫った『ナオキマンの都市伝説ワイドショー SEASON３』#４は、「ABEMA」にて無料見逃し配信中。
（C）AbemaTV, Inc.