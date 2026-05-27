日本クラウン、昭和歌謡復刻シリーズ第7弾。山岸英樹とサムソナイツ、日高吾郎ら全39作品一挙配信解禁
日本クラウンからリリースされた昭和レトロな歌謡曲を復刻するプロジェクト「昭和歌謡復刻シリーズ」の第7弾が、本日5月27日より配信解禁された。
「昭和歌謡復刻シリーズ」は、日本クラウンが1963年（昭和38年）の創立以来、リリースした多くの歌謡曲の中から、歌謡曲がミュージックシーンの中心的存在だった昭和40〜50年代の作品に焦点をあて、配信商品として復刻するアーカイブプロジェクト。
今回配信解禁されたのは、山岸英樹とサムソナイツ「こころがわり」、日高吾郎「流れ者小唄」、山下洋治とムーディスターズ「恋ざめ」等、全39作品。
◆昭和レトロ 歌謡秘宝館 YouTube
https://youtube.com/@showaretrokayouhihokan
◆各音楽配信サイト
https://bio.to/showakayoufukkoku1
◆日本クラウンHP
https://www.crownrecord.co.jp/s/c01/artist/kayouhihoukan/news
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昭和歌謡復刻シリーズ 第6弾 作品一覧
■山岸英樹とサムソナイツ
「こころがわり」
1.こころがわり
2.港の女
オリジナルリリース日：1969年(昭和44年)9月1日
■山岸英樹とサムソナイツ
「世間知らず」
1.世間知らず
2.芦屋夫人
オリジナルリリース日：1970年(昭和45年)3月10日
■山岸英樹とサムソナイツ
「夜の手帖」
1.夜の手帖
2.女ひとりが
オリジナルリリース日：1970年(昭和45年)11月25日
■山岸英樹とサムソナイツ
「港町ホテル」
1.港町ホテル
2.女の身の上
オリジナルリリース日：1970年(昭和45年)11月25日
■山岸英樹とサムソナイツ
「ひとり暮し」
1.ひとり暮し
2.今夜の私
オリジナルリリース日：1971年(昭和46年)5月25日
■小松おさむとダークフェローズ
「庄内ブルース」
1.庄内ブルース
2.女のボサノバ
オリジナルリリース日：1967年(昭和42年)9月10日
■小松おさむとダークフェローズ
「小雨のアムール」
1.小雨のアムール
2.お願いもどってきて！（未配信）
オリジナルリリース日：1968年(昭和43年)6月1日
■小松おさむとダークフェローズ
「一夜城ブルース」
1.一夜城ブルース
2.あきらめのブルース
オリジナルリリース日：1969年(昭和44年)9月1日
■ペドロとクリスティーナ
「心をつなぐ愛のうた」
1.心をつなぐ愛のうた
2.世界の恋人
オリジナルリリース日：1968年(昭和43年)10月1日
■ペドロとクリスティーナ
「そんなに愛さないで」
1.そんなに愛さないで
2.赤坂慕情
オリジナルリリース日：1968年(昭和43年)11月1日
■ペドロとクリスティーナ
「フライト・ナンバー522」
1.フライト・ナンバー522
2.求めあう瞳
オリジナルリリース日：1969年(昭和44年)6月1日
■ペドロとクリスティーナ
「銀座マラゲーニャ」
1.銀座マラゲーニャ
2.つめたい女
オリジナルリリース日：1969年(昭和44年)9月1日
■ペドロとクリスティーナ
「二人の天国」
1.二人の天国
2.時計（※未配信）
オリジナルリリース日：1970年(昭和45年)4月1日
■山下洋治とムーディースターズ
「恋ざめ」
1.恋ざめ
2.もういちど
オリジナルリリース日：1964年(昭和39年)12月1日
■山下洋治とムーディースターズ
「愛の水音」
1.愛の水音
2.みやこ小唄
オリジナルリリース日：1965年(昭和40年)2月1日
■山下洋治とムーディースターズ
「アリューシャン小唄」
1.アリューシャン小唄
2.先斗町ブルース
オリジナルリリース日：1965年(昭和40年)3月10日
■山下洋治とムーディースターズ
「ひなげし小唄」
1.ひなげし小唄
2.ブンガチャ
オリジナルリリース日：1965年(昭和40年)6月20日
■山下洋治とムーディースターズ
「さすらい」
1.さすらい
2.雨の夜更けに
オリジナルリリース日：1966年(昭和41年)1月1日
■山下洋治とムーディースターズ
「天神さま」
1.天神さま
2.あけみちゃんてばさ
オリジナルリリース日：1966年(昭和41年)4月1日
■山下洋治とムーディースターズ
「南国山河」
1.南国山河
2.ピリピン小唄
オリジナルリリース日：1967年(昭和42年)9月10日
■山下洋治とムーディースターズ
「湯の町小唄」
1.湯の町小唄
2.おねがいだから
オリジナルリリース日：1968年(昭和43年)10月1日
■山下洋治とムーディースターズ
「燃えつきてなお」
1.燃えつきてなお
2.女の真実
オリジナルリリース日：1969年(昭和44年)1月1日
■山下洋治とムーディースターズ
「博多の雨は」
1.博多の雨は
2.笛吹川慕情
オリジナルリリース日：1969年(昭和44年)8月1日
■山下洋治とムーディースターズ
「ないないブルース」
1.ないないブルース
2.女の生甲斐
オリジナルリリース日：1971年(昭和46年)3月25日
■山下洋治とムーディースターズ
「アリューシャン小唄」
1.アリューシャン小唄
2.みんなすきすき
オリジナルリリース日：1971年(昭和46年)7月25日
■山下洋治とムーディースターズ
「夜の甲府」
1.夜の甲府
2.あなたひとりを
オリジナルリリース日：1971年(昭和46年)11月25日
■山下洋治とムーディースターズ
「横浜だから雨だから」
1.横浜だから雨だから
2.旅の一夜
オリジナルリリース日：1973年(昭和48年)9月20日
■日高吾郎
「流れ者小唄」
1.流れ者小唄
2.東京阿呆鳥
オリジナルリリース日：1967年(昭和42年)7月1日
■日高吾郎
「流れ者ブルース」
1.流れ者ブルース
2.夜の酒場で
オリジナルリリース日：1967年(昭和42年)10月1日
■日高吾郎
「砂の香り」
1.砂の香り
2.すてきな別れ
オリジナルリリース日：1968年(昭和43年)5月1日
■日高吾郎
「さむらい」
1.さむらい
2.男一匹売り物さ
オリジナルリリース日：1968年(昭和43年)9月1日
■日高吾郎
「赤坂の雨」
1.赤坂の雨
2.酒は女の溜息か
オリジナルリリース日：1968年(昭和43年)12月1日
■日高吾郎
「酒場の女」
1.酒場の女
2.男の花
オリジナルリリース日：1969年(昭和44年)6月1日
■日高吾郎
「星のかけら」
1.星のかけら
2.たった一言
オリジナルリリース日：1969年(昭和44年)12月1日
■日高吾郎
「唇がかわくの」
1.唇がかわくの
2.あきらめてはいるけど
オリジナルリリース日：1970年(昭和45年)10月25日
■峰富士夫
「北国の恋」
1.北国の恋
2.二人の夜更け
オリジナルリリース日：1967年(昭和42年)2月1日
■峰富士夫
「東京ひとりぼっち」
1.東京ひとりぼっち
2.霧の夜更けにさようなら
オリジナルリリース日：1968年(昭和43年)9月1日
■東京アイト
「ひとりぼっちの唄」
1.ひとりぼっちの唄
2.東京アイト
オリジナルリリース日：1966年(昭和41年)2月1日
■青木マサシ
「新宿流れ星」
1.新宿流れ星
2.あいつのギター
オリジナルリリース日：1970年(昭和45年)6月1日