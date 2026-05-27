日本クラウンからリリースされた昭和レトロな歌謡曲を復刻するプロジェクト「昭和歌謡復刻シリーズ」の第7弾が、本日5月27日より配信解禁された。

「昭和歌謡復刻シリーズ」は、日本クラウンが1963年（昭和38年）の創立以来、リリースした多くの歌謡曲の中から、歌謡曲がミュージックシーンの中心的存在だった昭和40〜50年代の作品に焦点をあて、配信商品として復刻するアーカイブプロジェクト。

今回配信解禁されたのは、山岸英樹とサムソナイツ「こころがわり」、日高吾郎「流れ者小唄」、山下洋治とムーディスターズ「恋ざめ」等、全39作品。

◆昭和レトロ 歌謡秘宝館 YouTube

https://youtube.com/@showaretrokayouhihokan

◆各音楽配信サイト

https://bio.to/showakayoufukkoku1

◆日本クラウンHP

https://www.crownrecord.co.jp/s/c01/artist/kayouhihoukan/news

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昭和歌謡復刻シリーズ 第6弾 作品一覧

■山岸英樹とサムソナイツ

「こころがわり」

1.こころがわり

2.港の女

オリジナルリリース日：1969年(昭和44年)9月1日

■山岸英樹とサムソナイツ

「世間知らず」

1.世間知らず

2.芦屋夫人

オリジナルリリース日：1970年(昭和45年)3月10日

■山岸英樹とサムソナイツ

「夜の手帖」

1.夜の手帖

2.女ひとりが

オリジナルリリース日：1970年(昭和45年)11月25日

■山岸英樹とサムソナイツ

「港町ホテル」

1.港町ホテル

2.女の身の上

オリジナルリリース日：1970年(昭和45年)11月25日

■山岸英樹とサムソナイツ

「ひとり暮し」

1.ひとり暮し

2.今夜の私

オリジナルリリース日：1971年(昭和46年)5月25日

■小松おさむとダークフェローズ

「庄内ブルース」

1.庄内ブルース

2.女のボサノバ

オリジナルリリース日：1967年(昭和42年)9月10日

■小松おさむとダークフェローズ

「小雨のアムール」

1.小雨のアムール

2.お願いもどってきて！（未配信）

オリジナルリリース日：1968年(昭和43年)6月1日

■小松おさむとダークフェローズ

「一夜城ブルース」

1.一夜城ブルース

2.あきらめのブルース

オリジナルリリース日：1969年(昭和44年)9月1日

■ペドロとクリスティーナ

「心をつなぐ愛のうた」

1.心をつなぐ愛のうた

2.世界の恋人

オリジナルリリース日：1968年(昭和43年)10月1日

■ペドロとクリスティーナ

「そんなに愛さないで」

1.そんなに愛さないで

2.赤坂慕情

オリジナルリリース日：1968年(昭和43年)11月1日

■ペドロとクリスティーナ

「フライト・ナンバー522」

1.フライト・ナンバー522

2.求めあう瞳

オリジナルリリース日：1969年(昭和44年)6月1日

■ペドロとクリスティーナ

「銀座マラゲーニャ」

1.銀座マラゲーニャ

2.つめたい女

オリジナルリリース日：1969年(昭和44年)9月1日

■ペドロとクリスティーナ

「二人の天国」

1.二人の天国

2.時計（※未配信）

オリジナルリリース日：1970年(昭和45年)4月1日

■山下洋治とムーディースターズ

「恋ざめ」

1.恋ざめ

2.もういちど

オリジナルリリース日：1964年(昭和39年)12月1日

■山下洋治とムーディースターズ

「愛の水音」

1.愛の水音

2.みやこ小唄

オリジナルリリース日：1965年(昭和40年)2月1日

■山下洋治とムーディースターズ

「アリューシャン小唄」

1.アリューシャン小唄

2.先斗町ブルース

オリジナルリリース日：1965年(昭和40年)3月10日

■山下洋治とムーディースターズ

「ひなげし小唄」

1.ひなげし小唄

2.ブンガチャ

オリジナルリリース日：1965年(昭和40年)6月20日

■山下洋治とムーディースターズ

「さすらい」

1.さすらい

2.雨の夜更けに

オリジナルリリース日：1966年(昭和41年)1月1日

■山下洋治とムーディースターズ

「天神さま」

1.天神さま

2.あけみちゃんてばさ

オリジナルリリース日：1966年(昭和41年)4月1日

■山下洋治とムーディースターズ

「南国山河」

1.南国山河

2.ピリピン小唄

オリジナルリリース日：1967年(昭和42年)9月10日

■山下洋治とムーディースターズ

「湯の町小唄」

1.湯の町小唄

2.おねがいだから

オリジナルリリース日：1968年(昭和43年)10月1日

■山下洋治とムーディースターズ

「燃えつきてなお」

1.燃えつきてなお

2.女の真実

オリジナルリリース日：1969年(昭和44年)1月1日

■山下洋治とムーディースターズ

「博多の雨は」

1.博多の雨は

2.笛吹川慕情

オリジナルリリース日：1969年(昭和44年)8月1日

■山下洋治とムーディースターズ

「ないないブルース」

1.ないないブルース

2.女の生甲斐

オリジナルリリース日：1971年(昭和46年)3月25日

■山下洋治とムーディースターズ

「アリューシャン小唄」

1.アリューシャン小唄

2.みんなすきすき

オリジナルリリース日：1971年(昭和46年)7月25日

■山下洋治とムーディースターズ

「夜の甲府」

1.夜の甲府

2.あなたひとりを

オリジナルリリース日：1971年(昭和46年)11月25日

■山下洋治とムーディースターズ

「横浜だから雨だから」

1.横浜だから雨だから

2.旅の一夜

オリジナルリリース日：1973年(昭和48年)9月20日

■日高吾郎

「流れ者小唄」

1.流れ者小唄

2.東京阿呆鳥

オリジナルリリース日：1967年(昭和42年)7月1日

■日高吾郎

「流れ者ブルース」

1.流れ者ブルース

2.夜の酒場で

オリジナルリリース日：1967年(昭和42年)10月1日

■日高吾郎

「砂の香り」

1.砂の香り

2.すてきな別れ

オリジナルリリース日：1968年(昭和43年)5月1日

■日高吾郎

「さむらい」

1.さむらい

2.男一匹売り物さ

オリジナルリリース日：1968年(昭和43年)9月1日

■日高吾郎

「赤坂の雨」

1.赤坂の雨

2.酒は女の溜息か

オリジナルリリース日：1968年(昭和43年)12月1日

■日高吾郎

「酒場の女」

1.酒場の女

2.男の花

オリジナルリリース日：1969年(昭和44年)6月1日

■日高吾郎

「星のかけら」

1.星のかけら

2.たった一言

オリジナルリリース日：1969年(昭和44年)12月1日

■日高吾郎

「唇がかわくの」

1.唇がかわくの

2.あきらめてはいるけど

オリジナルリリース日：1970年(昭和45年)10月25日

■峰富士夫

「北国の恋」

1.北国の恋

2.二人の夜更け

オリジナルリリース日：1967年(昭和42年)2月1日

■峰富士夫

「東京ひとりぼっち」

1.東京ひとりぼっち

2.霧の夜更けにさようなら

オリジナルリリース日：1968年(昭和43年)9月1日

■東京アイト

「ひとりぼっちの唄」

1.ひとりぼっちの唄

2.東京アイト

オリジナルリリース日：1966年(昭和41年)2月1日

■青木マサシ

「新宿流れ星」

1.新宿流れ星

2.あいつのギター

オリジナルリリース日：1970年(昭和45年)6月1日