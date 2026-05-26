今春、歌と1本のアコースティックギターのみで録音された無修正・無編集の音源が、次々とアニメやドラマのテーマソングに起用され、注目を集める新人シンガーソングライター Nakamura Hak。

アニメ『とんがり帽子のアトリエ』のエンディングテーマとしては、当初デビュー曲「ただ美しい呪い」のみが発表されていたが、第3話と第5話のエンディングで別曲「夜に浮かぶ」がオンエアされると、“異例の1クールで2曲同時採用” に視聴者からは驚きの声が寄せられた。

そんな中、昨夜放送された第8話で、新たな未発表曲「光り」がオンエアされ、異例中の異例となる3曲目のエンディングテーマに、再び、驚きの声が上がっている。

3曲すべてを収録したシングルCD「ただ美しい呪い」は、6月10日(水)にリリース。それに先駆け、世界中から絶賛を集める美しく緻密なアニメーションを音に合わせ丁寧に紡いだ「光り」のミュージックビデオが公開された。アニメの映像とNakamura Hakの歌がリップシンクすることで、物語と詞の世界観が共鳴するファン必見の映像となっている。

なお、今週5月29日(金)には、初のオンラインライブ＜TOKYO NODE × maximum10 presents / Unplugged Live＞を開催。20時から、YouTubeで無料生配信される。





◾️＜Unplugged（Out-store）Live Tour「異端」＞

2026年9月13日(日)【東京/下北沢】DY CUBE

2026年10月18日(日)【京都】音まかす

2026年10月25日(日)【愛知/名古屋】RAD mini

2026年11月1日(日)【北海道/札幌】Space Art Studio

2026年11月8日(日)【新潟】WOODY

2026年11月15日(日)【宮城/仙台】BARTAKE

2026年11月29日(日)【大阪】雲州堂

2026年12月13日(日)【岡山】表町シェルター

2026年12月20日(日)【香川/高松】RUFFHOUSE

2027年1月17日(日)【福岡】public space 四次元

2027年1月24日(日)【島根/松江】MUSIC BAR Birthday

2027年1月31日(日)【東京/下北沢】WAVER 全公演 17:30 開場 / 18:00 開演

CD「白は夢」の購入者は無料入場できるアウトストア・ライブ

※ 各会場、定員に達し次第〆切 / 先着申し込み順

※ 申込方法などの詳細は、CDの封入チラシに記載