100円寿司（ずし）チェーン「はま寿司」を運営するはま寿司（東京都港区）が、「はま寿司のにっぽん旨ねた祭り 第2弾」を5月26日から期間限定で実施。

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はま寿司では、5月12日から「はま寿司のにっぽん旨ねた祭り」を実施中。今回の第2弾では、柔らかな身とコクのある味わいが特長の「三陸産 大切り銀鮭」、ふんわりとした身とサクサクの衣が絶妙な「北海道水揚げ ほっけの天ぷら握り」を110円（以下、税込み）で発売。

また、ツブ貝のコリコリとした食感とワサビの爽やかな辛さがやみつきになる「北海道産つぶ貝のわさび和（あ）え」、ホタテの甘みとジューシーで柔らかな身を堪能できる「北海道噴火湾産 大粒ほたて」（ともに176円）、今が旬でワタの濃厚なうまみが楽しめる「富山湾産 大振り生ほたるいか」（231円）が登場します。

公式「X」アカウントでは、フェア開催を記念して、抽選で合計80人に「お食事ご優待券」3000円分が当たるキャンペーンを実施します。

