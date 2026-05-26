5月中旬以降、場所によっては最高気温が30度を超えた地域もあります。この時期は体が暑さに慣れておらず、熱中症に注意が必要です。小まめに水分を摂取しましょう。

【要注意】「えっ…」 これが水分補給のときに飲んではいけない“意外なドリンク”です！

ところで水分補給時にスポーツドリンクを飲む人は多いと思いますが、砂糖が多く含まれており、飲み過ぎには注意が必要です。運動時は大量の水分と塩分を消費しますが、その際もスポーツドリンクを大量に飲まない方がよいのでしょうか。

糖分を含む飲み物を短時間で大量に飲むことで急激な高血糖を引き起こす「ペットボトル症候群」のリスクや、スポーツドリンクを飲むのに適した量について、eatLIFEクリニック（横浜市旭区）院長で内科医・糖尿病専門医の市原由美江さんに聞きました。

500mlのスポーツドリンクは角砂糖10個分の糖分を含有

Q.そもそも、スポーツドリンクにはどの程度の糖分が含まれているのでしょうか。

市原さん「500ミリリットルのスポーツドリンクには角砂糖約10個分の糖分が含まれています。糖質量で言うと30グラム程度で、これはおにぎり1個分に相当します」

Q.「ペットボトル症候群」とは、どのようなものなのでしょうか。スポーツドリンクの摂取目安量も含めて教えてください。

市原さん「ペットボトル症候群は、スポーツドリンクやジュースなどの糖分の多い飲み物を大量に摂取することで引き起こされる急性の糖尿病の一種です。発症すると、吐き気や倦怠（けんたい）感、意識障害が起きることがあります。特に症状が出やすいのは、2型糖尿病の家族歴がある人、『境界型糖尿病』（糖尿病予備軍）の人など、血糖値が少し高めの人です。

普段から清涼飲料水を習慣的に飲んでいる若い人は、暑い時に水分補給でさらに多く飲むと思います。血糖値が高いかどうか、若い人は自分自身であまり意識をしていないこともあると思うので、突然発症することがあり得ます。注意してください。

アスリートや真夏の屋外で長時間仕事をする人以外は、スポーツドリンクは1日1本（500ミリリットル）までにとどめ、それ以外は水やお茶で水分補給をしましょう」

Q.では、運動をする場合、スポーツドリンクの摂取目安量は変わりますか。例えば「30分程度の軽いウオーキング」と「激しいスポーツ」では、選ぶべき飲み物は変わるのでしょうか。

市原さん「30分程度の軽いウオーキングの場合、1日500ミリリットルにとどめましょう。激しいスポーツを行ったときは汗を大量にかき、塩分などのミネラルが失われて熱中症のリスクが高まるため、1日1000ミリリットル程度であれば飲んでも構いません。どちらの場合も、一度に一気に飲むのではなく、運動前や運動中、運動後に小まめに摂取するようにしてください」

水やお茶を飲む場合は塩あめの同時摂取がお勧め

Q.運動時や屋外の移動で汗をかいたときに水分補給をする場合、スポーツドリンクの代わりに水やお茶を飲むのはいかがでしょうか。注意点も含めて、教えてください。

市原さん「水やお茶でもいいですが、汗をかいているときは塩分が失われるため、一定の塩分を含んでいるスポーツドリンクの方が有効です。スポーツドリンクが手元にない場合や、糖質を気にしている場合、代わりに水やお茶を飲んでも構いませんが、その際は、塩あめのような塩分を含むものを一緒に摂取してください。

ちなみに、経口補水液は塩分濃度が濃いため、日常的に飲むものではなく、脱水状態のときに飲むべきものです。スポーツドリンクとは区別してください」