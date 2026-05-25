セブン−イレブン・ジャパン（東京都千代田区）が、人気キャラクター「パペットスンスン」とコラボした商品7種類を5月26日から順次、販売。スンスンの「ふわあっ♪」がキーワードとなったパンやスイーツなどが登場します。

【えー！】「パペットスンスン」コラボのパン＆スイーツ BIGクッション＆トートバッグもかわいい！ 全アイテムを一挙にチェック！

コラボ商品では、メロンパンのような見た目のシュー生地に、ふわふわな口当たりのメロンカスタードホイップを詰めた「スンスンのふわふわクリームメロンパンシュー」（280円、以下、税込み）をはじめ、なめらか食感のプリンとふわふわホイップクリームを組み合わせた「スンスンのふわふわクリームのプリン」（321円）、ミルククリームとブルーベリーソースをマシュマロのようなふわっと食感のもち生地で包んだ「スンスンのふわあっ♪食感のマシュマロ大福ブルーベリー」（183円）、もっちりとしたどら焼きに、チョコフレークを混ぜ込んだバナナクリームと、濃厚なチョコクリームを挟んだ「スンスンのもちっと白いどら焼チョコバナナクリーム」（246円）がラインアップ。

さらに、ソーセージとコーン、タマゴフィリングとベーコンの2種類の味が楽しめる惣菜パン「スンスンとノンノンのなかよしロール」（203円）、ねじりドーナツをシロップでコーティングし、カラースプレーを振りかけた見た目もかわいらしい「スンスンのふわあっ♪とねじねじドーナツ」（203円）、コッペパンにナポリタンを挟んだ「スンスンのうんとおいしいナポリタンロール」（278円）も販売されます。

対象商品を購入すると、「BIGクッション」やオリジナルトートバッグといったオリジナルグッズが当たるレシート応募抽選キャンペーンも実施されます。

※消費税は8％で計算。

