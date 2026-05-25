ファミリーマート（東京都港区）が、トマトケチャップなどの洋風ソースブランドを展開するハインツ日本（同渋谷区）との新たなコラボ商品6種類を2026年5月26日から期間限定で販売します。

【写真】ヤバイ！ “ハインツ”ソースを使ったスープ、グラタンがおいしそう！ “進化”したハンバーグ、トルティーヤドッグも！

「ハインツ」は、1869年にアメリカ・ペンシルベニア州ピッツバーグで創業された老舗食品ブランド。日本では1970年に業務用デミグラスソースを商品化したデミグラスソース普及のパイオニアとして、半世紀以上にわたりハンバーグやオムライスなどの日本の洋食文化を創造・けん引し、今や洋食に欠かせない存在となっています。

ファミリーマートは、2025年4月に同コラボの第1弾として「デミグラスソースのオムライスおむすび」や「デミグラスバーガー」、「トルティーヤドッグ」などを発売し、累計販売数220万食を突破しました。

第2弾では、ハインツの定番「ホワイトソース」を使用した商品が新登場。ホワイトソースを使用して、なめらかでクリーミーな味わいの「ミートボールのクリームスープ」（398円、以下、税込み）、ホワイトソースにチーズソースを加えた濃厚なソースに、マカロニ、チキン、ブロッコリーを合わせた「チキンとマカロニのクリームグラタン」（498円）がラインアップ。

その他、ハインツのデミグラスソースを使用した濃厚なソースの味わいとボリューム満点のハンバーグが楽しめる「濃厚黒デミソースの鉄板焼ハンバーグ弁当」（753円）、肉のうまみのある濃厚黒デミソースを「とろとろたまご」のオムライスにあわせた「濃厚黒デミソースで食べる とろとろたまごのオムライス」（645円）、昔ながらの喫茶店をイメージした大盛サイズの「特製ソースの大盛ナポリタン」（598円）も発売。さらに第1弾よりトマトケチャップが増量された「トルティーヤドッグ」（258円）も数量限定で登場します。