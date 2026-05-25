LUNA SEAの楽曲を使用した秦野駅の駅メロディー導入を記念して、メンバーの手形碑および記念プレートの除幕式が秦野駅北口・まほろば大橋で開催された。

この取り組みは、秦野駅の列車接近メロディー(駅メロディー)にLUNA SEAの楽曲「ROSIER」および「I for You」を導入したことを記念して行われたもの。秦野市が制作した手形碑にはメンバー全員の手形が刻まれている。

また、駅メロディー導入に向けて署名活動を行うために市民有志が設立した“小田急秦野駅発車メロディーLUNA SEA楽曲化計画実行委員会”は、クラウドファンディングを通じて記念プレートを制作。完成したプレートは秦野駅の北口・南口の2ヵ所に設置、一般公開された。

さらに秦野市は、長年にわたり“はだのふるさと大使”として活動してきた真矢(Dr)の功績に感謝し、新たに“はだのふるさと特別大使“に任命。式典では、石黒彩夫人へ任命書が授与されるとともに、真矢への追悼コーナーに寄せられた845通のメッセージも手渡された。

LUNA SEAは5月29日および30日の神奈川・クアーズテック秦野カルチャーホールを皮切りに、全国ツアー＜LUNA SEA TOUR 2026 UNENDING JOURNEY -FOREVER-＞をスタートさせる。ツアーの幕開けは、バンド初となる故郷・秦野での凱旋公演だ。地元とファンの想いが重なり合った今回の取り組みによって、秦野の街は“LUNA SEAの足跡を感じられる場所”としてファンが集う新たな聖地となっていくことだろう。

■ニューシングル「FOREVER」

2026年5月29日(金)発売

AVCD-61715 ￥1,100(税込)

予約リンク：https://avex.lnk.to/Jf1dkl

※全国ツアー＜LUNA SEA TOUR 2026 UNENDING JOURNEY -FOREVER-＞のSLAVEシート特典(SLAVEシート限定グッズ)は、各会場限定の「FOREVER」SPECIAL CDとなります。

■LUNA SEA｜GLAY LIVE Blu-ray & DVD『The Millennium Eve 2025 in Tokyo Dome』

2026年5月27日(水)発売

特設サイト：https://themillenniumeve2025.com/

■＜LUNA SEA TOUR 2026 UNENDING JOURNEY -FOREVER-＞

05月29日(金) 神奈川･クアーズテック秦野カルチャーホール

05月30日(土) 神奈川・クアーズテック秦野カルチャーホール

06月05日(金) 大阪・大阪国際会議場メインホール

06月06日(土) 大阪・大阪国際会議場メインホール

06月12日(金) 高知・新来島高知重工ホール オレンジホール

06月13日(土) 香川・レクザムホール

06月19日(金) 栃木・宇都宮市文化会館 大ホール

06月21日(日) 群馬・高崎芸術劇場 大劇場

06月25日(木) 埼玉・大宮ソニックシティ 大ホール

06月26日(金) 埼玉・大宮ソニックシティ 大ホール

07月04日(土) 愛知・愛知県芸術劇場 大ホール

07月05日(日) 愛知・愛知県芸術劇場 大ホール

07月11日(土) 茨城・ザ・ヒロサワ・シティ会館 大ホール

07月12日(日) 神奈川・パシフィコ横浜 国立大ホール

07月20日(月) 北海道・札幌文化芸術劇場hitaru

07月25日(土) 千葉・森のホール21 大ホール

07月26日(日) 千葉・森のホール21 大ホール

07月30日(木) 大阪・オリックス劇場

07月31日(金) 大阪・オリックス劇場

08月08日(土) 新潟・新潟県民会館

08月15日(土) 山形・やまぎん県民ホール

08月16日(日) 岩手・盛岡市民文化ホール 大ホール

08月28日(金) 広島・上野学園ホール

08月29日(土) 広島・上野学園ホール

09月20日(日) 熊本・熊本城ホール

09月22日(火) 福岡・福岡サンパレス ホテル＆ホール

09月23日(水) 福岡・福岡サンパレス ホテル＆ホール

10月03日(土) 宮城・仙台サンプラザホール

10月04日(日) 宮城・仙台サンプラザホール

10月10日(土) 鳥取・米子コンベンションセンター

10月11日(日) 岡山・倉敷市民会館

10月17日(土) 愛知・Niterra日本特殊陶業市民会館 フォレストホール

10月18日(日) 愛知・Niterra日本特殊陶業市民会館 フォレストホール

▼チケット

一般発売：5月27日(水)18:00より

詳細：https://www.lunasea.jp/live/2026tour