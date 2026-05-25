冷凍・冷蔵保存や電子レンジ、湯せんでの加熱にも使えるポリ袋「アイラップ」の公式「X」アカウントが、冷蔵庫に入れて皮が黒くなったバナナを紹介し、SNS上で話題になっています。

【画像】す、すごすぎる…！ コチラが「冷蔵庫で10日間」真っ黒になったバナナの“中身”です！

10日間冷蔵庫に入れて真っ黒なバナナ…皮をむくと？

公式アカウントは、「【悲報】出張前（10日前）にアイラップへ入れ、冷蔵庫に入れっぱだったバナナを発見…これから開けてみます」とコメントし、アイラップに包まれ、皮が黒くなったバナナの写真を投稿しました。

続いて、アイラップから取り出したバナナを写し、「なかなか…黒い…な…」とコメント。そして、「でも、安心してください…白いですよ」と、皮をむくとまだ白く、“食べられる”ことを伝えました。

SNS上では「すごすぎる！」「すごい色のナスだなと思ったらバナナだった」「開けるのちょっと勇気いりますね」「アイラップ有能すぎ」「毎回アイラップに入れてるんだけど。ホント、どうなってるんだろ。毎回思う。うまかった」と、驚きと称賛のコメントが相次いでいます。

公式アカウントは、「シュガースポットがあるくらいが、バナナの食べごろですが…いっぺんに食べられない時は、アイラップ＆冷蔵保存がオススメ。活用法のひとつとしてどうぞ（消費はお早めに）」と勧めています。

また、実際に食べてみた感想として、「色の割に追熟されておらず、買った当時のまま…といった感想です。皮も硬いままキープされていました。甘さも増しているという印象はないです。精神と時の部屋…的な…？」とコメントしています。