しまむら（さいたま市大宮区）のカジュアル＆シューズ「アベイル」が、コラボ商品や夏のトレンドアイテムなどを販売する「アベイルWeek（ウィーク）」を5月25日から開催します。

【えー！】20％オフクーポンの対象商品が気になる！ キャンペーン賞品の画像も見る！（5枚）

同月27日からは、アベイルオリジナルブランド「CHIP CLIP（チップクリップ）」「SUREVE（シュリーブ）」の“イチオシ”のトレンドアイテムを販売。

同月30日には、バイヤーがおすすめする“COOLアイテム”や、同月17日に開催された「札幌コレクション」参加商品、ディズニーキャラクター「ドナルド」や、ゲーム「IdentityV（アイデンティティファイブ）第五人格」のアベイルオリジナル商品が登場します。

また、同月31日までの期間中、商品を1点以上購入し、「しまむらパークアプリ」会員証を提示すると、6月1〜21日に店舗で使用できるクーポンがプレゼントされます。クーポンでは、メンズはTシャツ、パンツ、シューズ、インナー、レディースはデニムパンツ、リュックなどの対象商品が20％オフとなります。

さらに、5月30日に「しまむらパークアプリ」会員証を提示の上、3000円以上（税込み）購入すると、アベイルオリジナル「コルクコースター」がプレゼントされます。

アベイル公式「X」では、しまむらグループ共通デジタルギフトが66人に当たるキャンペーンも実施されます。