バーガー・ワン（東京都港区）のハンバーガーショップ「ゼッテリア」が、アジアンテイストの新商品「アジアンガーリックシュリンプビーフバーガー」を含む3品を5月27日から期間限定で販売します。

【写真】ちょっと待って！ エビパティ＆ポップコーンシュリンプ2尾 ボリュームすごすぎな新バーガーも見る！

「アジアンガーリックシュリンプビーフバーガー」は、ビーフ100％のパティに、プリプリのエビを香ばしく揚げたポップコーンシュリンプ2尾を合わせ、特製ガーリックシュリンプソース、レタス、スライストマト、マヨネーズなどをバンズで挟んだ商品です。「エビ×ビーフ」という斬新な組み合わせと特製ソースのガーリックの風味やライムの爽やかな香りが楽しめます。価格は590円（以下、税込みです）。

ゼッテリアは、アジアンテイストのハンバーガーが楽しめる「アジアンバーガーフェア」を開催。「アジアンガーリックシュリンプビーフバーガー」のほか、えびパティを使った「アジアンガーリックシュリンプえびバーガー」（590円）、竜田チキンに唐辛子の辛さとビネガーの甘酸っぱさが特長の特製スウィートチリソースを合わせた「スウィートチリチキンバーガー」（520円）も発売します。