創業50周年を迎えるほっかほっか亭総本部（大阪市北区）の弁当チェーン「ほっかほっか亭」が、50周年記念弁当の第1弾「チキンかつナポリタン弁当」を6月6日に発売を開始します。

【写真】5月25日“新発売”の弁当がコレです！ 「ほっかフォント」もかわいい！

「チキンかつナポリタン弁当」は国産100％のオリジナルブレンド米「愛情米」が堪能できるソースチキンかつ丼（ミニ）とこだわりのナポリタンが入った、米と麺どちらも欲張りに楽しめる一品になっています。価格は590円です。

ほっかほっか亭は、1976年に1号店が埼玉県草加市に誕生。同社は節目を機に、次の未来に向けた新ビジョン「つぎは、何つくろう。Cook !dea（クックアイデア）」を掲げ、おいしさだけではなく、お弁当を開けた瞬間の驚きや感動を提供する「！dea（アイデア）を炊くお店」を目指し、年内に50の企画をお届けするプロジェクト「50！dea」を始動。特設サイトでは、オリジナルフォント「ほっかフォント」が公開されているほか、公式アプリ「ほっかアプリ」のキャンペーンも実施しています。