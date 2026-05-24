既婚者向けマッチングサイト「Healmate（ヒールメイト）」を運営するレゾンデートル（東京都渋谷区）が、「結婚によって“失ったもの”」に関する意識調査を実施。その結果を発表しました。

【画像】うわ…生々しい… 結婚によって“失ったもの”「異性との出会い」「性行為の頻度」ほかには…？（図解：5枚）

配偶者以外の異性に「ときめく」気持ちは失われていない…？

調査は4月7〜9日、20〜59歳の既婚男女を対象に、インターネットリサーチで実施。10歳刻みで男女各50人の、計400人から有効回答を得ています。

「配偶者ではない他の異性にときめくことはある？」と質問すると、男性は「よくある」が20.0％、「どちらかといえばある」が34.0％で、合計54.0％が「ある」と回答しました。「どちらともいえない」は18.5％、「どちらかといえばない」「全くない」は計27.5％となっています。

この結果について同社は、「配偶者以外へのときめきは、既婚男性にとって決して珍しい感情ではないことが分かります」と分析。「結婚したからといって、異性に対する感情の反応そのものがなくなるわけではないことがうかがえます」とコメントを寄せています。

一方、女性は「よくある」が7.0％、「どちらかといえばある」が18.5％で、「ある」と答えた人は合計25.5％にとどまりました。「どちらともいえない」は16.5％、「どちらかといえばない」「全くない」は合わせて58.0％でした。

男女で結果に差が生まれたことについて、同社は「配偶者以外への恋愛感情に対する捉え方や倫理観の違いが影響している可能性が考えられます。女性のほうが、そうした感情に対してより慎重に向き合う傾向があるのかもしれません」「結婚後の生活スタイルの違いも影響していると考えられます」と分析しています。

既婚者の皆さん、配偶者以外の異性にときめくことはありますか……？