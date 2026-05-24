レインズインターナショナル（横浜市西区）のしゃぶしゃぶチェーン「しゃぶしゃぶ温野菜」が、食べ放題コース対象の「旨辛 麻辣湯しゃぶ」と「鶏清湯 葱（ねぎ）たんしゃぶ」の2商品を5月27日から期間限定で販売します。

【えっ！】食べ放題＆トッピングし放題の具材がコレです！ 種類が多すぎて選べない！ アレンジできるレシピも！

「旨辛 麻辣湯しゃぶ」は昨年に期間限定で販売した際、販売期間を延長するほどの人気になった一品。サンショウ、クミン、八角、シナモン、クローブ、フェンネル、コリアンダー、コショウ、唐辛子という9種類の薬膳スパイスに青花椒油（アオホアジャオユ）とトウバンジャンを重ねて風味豊かで奥行きのある刺激的な味わいになっており、今年はさらにアップデートされて登場します。

コシの強さと味の染み込みやすさが特長の「平太春雨」、ぷるぷる食感の「白キクラゲ」、ぷるぷる食感の「白キクラゲ」など、17種類の国産野菜、12種類の具材を楽しむことができる上、今年は「痺辛ニラ醤」「トマトペースト」「バジルペースト」という3種類の“味変トッピング”も楽しめます。

一方の「鶏清湯 葱たんしゃぶ」は、辛い料理が苦手な人や、上品で優しい味わいを楽しみたい人に向けた一品。鶏のうまみを凝縮した「鶏清湯だし」に、創業140年のゴマの老舗「九鬼」の芳醇（ほうじゅん）な胡麻油を合わせ、奥行きのある味わいに仕上げています。期間限定の「彩り洒落ねぎ」や、「赤軸水菜」「チンゲン菜」など、素材の味を引き立てる季節野菜で食感のアクセントが堪能できます。

食べ放題コースは120分制。豚コースが4378円（以下、税込み）、牛コースが4708円、黒毛和牛コースが5918円、霜降り黒毛和牛コースが7568円。小学生未満は無料、小学生は半額、60歳以上は500円引きとなります。また、御膳スタイルの「食べきりセット」もあり、2728円になっています。