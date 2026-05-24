キルフェボン（静岡市葵区）のタルト専門店「キルフェボン」が、新商品「特選“佐藤錦”のタルト」を含む夏の新商品14種を6月1日から期間限定で販売します。

【写真】豪華！ フルーツたっぷりのタルトケーキ！ 夏の新メニュー14種を一挙にチェック！

特選“佐藤錦”のタルトは、サクランボの王様“佐藤錦”とカスタードクリームにフロマージュブランを加えたムースとサクサクのタルトの組み合わせが楽しめます。価格は1ピース2300円（以下、税込み）、ホール（約21センチ）が1万8403円です。

さらに、キルフェボンオリジナルの輪花型タルトに、ラ・フランスとチーズムースを流し、色とりどりのフレッシュフルーツを盛り付けた新商品「輪花型色とりどりのフルーツとチーズムースのタルト」（1620円〜、以下、税込み）、ココナッツの風味のカスタードクリームにパイナップル、パパイヤ、マンゴー、バナナなどのフルーツを飾った「南国フルーツのタルト」（1310円〜）、サクサクのパイにさわやかなパッションフルーツのムース、チーズのムース、フランボワーズのジャムを重ね、フワフワのメレンゲで包んだ「パッションフルーツとチーズのムース」（1110円〜）、濃厚な味わいの宮崎県産マンゴーにまろやかなカスタードクリームと甘酸っぱいフランボワーズを合わせた「特選宮崎県産マンゴーのタルト」（3898円〜）が発売。

「熊本県産“肥後グリーンメロン”のタルト」（1600円〜）、「桃とミルクプリンのタルト」（1310円〜）、「桃のタルト」（1410円〜）、「静岡県菊川産2026年深蒸し菊川新茶のタルト」（1040円〜）、「特選“佐藤錦”のキャンドルナイトケーキ」（1620円〜）も登場します。