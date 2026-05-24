ローソンストア100（神奈川県川崎市）が運営する「ローソンストア100」が、対象のおにぎりまたはサンドイッチを購入すると、麺類に使える50円引き券がもらえる新キャンペーン「初夏はつるっと、冷し麺！」を5月27日から期間限定で実施します。

【写真】でわかりやすく！ 狙いやすい“500円以下”セット全3種類がコレです！

同社は、キャンペーンについて、5月後半から「日中は汗ばむ日も増え、軽く食べやすいおにぎりやサンドイッチ、冷たくて喉越しのよい冷し麺の需要が高まります。一方で、つるっと食べやすい冷し麺は、単品だけでは物足りなかったり、反対に、しっかり食べようとすると食費がかさんだりと、食事に悩む方も少なくありません」といい、「忙しい毎日の食事において、お客様に少しでも涼やかなひとときと、家計に優しいお買い物体験を提供したいと考え、本キャンペーンを企画いたしました」と説明しています。

キャンペーンでは、「鮭おにぎり」（108円、以下、税込み）と「大盛ぶっかけ冷しそば」（322円）など、500円以下で購入することができます。期間は6月2日までです。