BE:FIRST、バス型スタジオ「Wish Bus」でのパフォーマンス映像公開
BE:FIRSTが、2026年4月にフィリピン・マニラで行われた人気音楽プラットフォーム「Wish 107.5」運営のバス型スタジオ「Wish Bus」の公開収録に参加。そのパフォーマンス映像が「Wish 107.5」公式YouTubeチャンネルにて公開された。
「Wish Bus」は車内でライブパフォーマンスを収録・配信するスタイルで人気の音楽コンテンツ。公式YouTubeチャンネル登録者数は1,600万人に迫り、フィリピンを代表する音楽プラットフォームとして知られている。
現地アーティストのみならず、世界中の著名アーティストやインディーズアーティストが出演し、フィリピンを訪れた海外アーティストがパフォーマンスを披露する場としても高い注目を集める中、BE:FIRSTが日本のボーイバンドとして初出演を果たした。
公開収録当日は、現地ファンが多数集結し大きな歓声に包まれる様子がSNSや現地メディアでも話題に。多数のメディアでも取り上げられ、フィリピン国内外から注目を集めた。
グローバルシーンで存在感を高め続けるBE:FIRST。9月からはマニラを含む世界4都市を巡るワールドショーケース＜BE:FIRST WORLD SHOWCASE 2026＞の開催も控えている。
＜BE:FIRST WORLD SHOWCASE 2026＞
詳細はこちら：https://befirst.tokyo/global2026/showcase
【BANGKOK】Samyan Mitrtown Hall
2026.9.25(Fri)
【TAIPEI】Legacy TERA
2026.9.27(Sun)
【MANILA】New Frontier Theater
2026.10.3(Sat)
【NEW YORK】Gramercy Theatre
2026.10.23(Fri)
■＜BE:FIRST 5th Anniversary DOME TOUR 2027＞
詳細はこちら：https://befirst.tokyo/tour/dometour2027/
【東京】東京ドーム
2027年1月11日(月・祝)
2027年1月12日(火)
【福岡】みずほPayPayドーム福岡
2027年2月13日(土)
2027年2月14日(日)
【埼玉】ベルーナドーム
2027年3月6日(土)
2027年3月7日(日)
and more…
関連リンク
◆BE:FIRST オフィシャルサイト
◆BE:FIRST オフィシャルX
◆BE:FIRST オフィシャルInstagram
◆BE:FIRST オフィシャルYouTubeチャンネル
◆BE:FIRST オフィシャルTikTok