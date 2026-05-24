BE:FIRSTが、2026年4月にフィリピン・マニラで行われた人気音楽プラットフォーム「Wish 107.5」運営のバス型スタジオ「Wish Bus」の公開収録に参加。そのパフォーマンス映像が「Wish 107.5」公式YouTubeチャンネルにて公開された。

「Wish Bus」は車内でライブパフォーマンスを収録・配信するスタイルで人気の音楽コンテンツ。公式YouTubeチャンネル登録者数は1,600万人に迫り、フィリピンを代表する音楽プラットフォームとして知られている。

現地アーティストのみならず、世界中の著名アーティストやインディーズアーティストが出演し、フィリピンを訪れた海外アーティストがパフォーマンスを披露する場としても高い注目を集める中、BE:FIRSTが日本のボーイバンドとして初出演を果たした。

公開収録当日は、現地ファンが多数集結し大きな歓声に包まれる様子がSNSや現地メディアでも話題に。多数のメディアでも取り上げられ、フィリピン国内外から注目を集めた。

グローバルシーンで存在感を高め続けるBE:FIRST。9月からはマニラを含む世界4都市を巡るワールドショーケース＜BE:FIRST WORLD SHOWCASE 2026＞の開催も控えている。

＜BE:FIRST WORLD SHOWCASE 2026＞

詳細はこちら：https://befirst.tokyo/global2026/showcase 【BANGKOK】Samyan Mitrtown Hall

2026.9.25(Fri) 【TAIPEI】Legacy TERA

2026.9.27(Sun) 【MANILA】New Frontier Theater

2026.10.3(Sat) 【NEW YORK】Gramercy Theatre

2026.10.23(Fri)

■＜BE:FIRST 5th Anniversary DOME TOUR 2027＞

詳細はこちら：https://befirst.tokyo/tour/dometour2027/ 【東京】東京ドーム

2027年1月11日(月・祝)

2027年1月12日(火) 【福岡】みずほPayPayドーム福岡

2027年2月13日(土)

2027年2月14日(日) 【埼玉】ベルーナドーム

2027年3月6日(土)

2027年3月7日(日) and more…