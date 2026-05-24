タイガー魔法瓶（大阪府門真市）が、同社炊飯器の最上位モデルで、土鍋炊飯器20周年記念モデルとなる新商品「土鍋ご泡火炊き JRT−A100」を6月21日に発売します。

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タイガー魔法瓶は、2006年に業界で初めて内なべに本物の土鍋を採用した「土鍋炊飯器」を発売。新商品は、理想の熱対流を極めるために「土鍋の形状」と「加熱制御」を刷新。新開発された「旨（うま）み対流形状」の土鍋は、緻密な設計変更により多方向にかくはんする熱対流を発生させ、釜全体に熱を伝えるように工夫。炊きムラを抑え、均整のとれたご飯を炊きあげます。

センサーの接触箇所を極限まで薄型化した「センサースポット」を設け、伝統工芸品ゆえの微細な個体差までダイレクトに温度センサーへ伝達。米の芯まで均一に熱を届ける精密な温度管理を可能にし、深い甘みと土鍋釜ならではの力強い弾力を引き出すことができます。

“間引き”発想による新技術「とろ火IH制御」も搭載しており、料亭の技である「弱火で連続的に加熱して甘みを最大限に引き出す工程」を科学的に再現することもできます。同機能は保温機能にも革新をもたらし、新たに搭載した「匠おひつ保温」で、精密な温度管理によってベタつきや黄ばみを抑え、炊きたてのおいしさを長時間キープすることができるということです。

最大炊飯容量は1.0リットル（5.5合炊き）。カラーは「墨黒」と「月白」の2種類で、価格はオープン価格になっています。