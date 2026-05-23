ハンバーグ＆ステーキレストラン「ビッグボーイ」と「ヴィクトリアステーション」を展開するビッグボーイジャパン（東京都港区）が5月28日から3日間限定で「5月の29（肉）の日」を実施します。

【写真】えー！ ヤバイ！ エッグ、鬼おろし、チーズもおいしそう！ 「29の日」限定メニューをもっと見る！

期間中、ビッグボーイとヴィクトリアステーションで、特別メニュー「よくばりグリル」（1969円、以下、税込み）、「よくばりグリル エッグ」「よくばりグリル 鬼おろし」「よくばりグリル チーズ」（いずれも2079円）の4種類を販売します。

「よくばりグリル」はジューシーな手ごねハンバーグ（100グラム）や、うまみがつまったポークソーセージ、直火で皮目をパリッと焼き上げた香ばしいグリルチキン（100グラム）、希少部位「みすじ」を使用したカットステーキ（80グラム）を一度に楽しめるボリューミーな一品。エッグには目玉焼き、鬼おろしには大根おろし、チーズにはチェダーチーズがそれぞれプラスされています。

ビッグボーイとヴィクトリアステーションでは、毎月29日に合わせてステーキやハンバーグをお得に楽しめる「29（肉）の日」キャンペーンを開催。今回は5月30日までです。