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2026.05.23(Sat) 00:00 Release
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2026.06.10(Wed) Release
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M1:NON-FICTION
M2:NON-FICTION -nerdwitchkomugichan Remix-
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M4:NON-FICTION -SATOH Remix-
M5:NON-FICTION -TV size version-
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¢£¡ãw.o.d. ¡É2026 ONE MAN TOUR¡É¡ä
08.30(Æü) ¶âÂôEIGHT HALL
OPEN 17:30 START 18:00
09.12(ÅÚ) ²¬»³IMAGE
OPEN 17:30 START 18:00
09.13(Æü) Ê¡²¬BEAT STATION
OPEN 17:30 START 18:00
09.19(ÅÚ) Ì¾¸Å²°DIAMOND HALL
OPEN 17:00 START 18:00
09.25(¶â) ÀçÂæMACANA
OPEN 18:30 START 19:00
09.27(Æü) »¥ËÚPENNY LANE24
OPEN 17:00 START 18:00
10.03(ÅÚ) GORILLA HALL OSAKA
OPEN 17:00 START 18:00
10.08(ÌÚ) Zepp DiverCity (TOKYO)
OPEN 18:00 START 19:00
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Á°Çä¤ê4,800±ß¡ÊDÂåÊÌ¡Ë
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5/16(ÅÚ)21:00~5/31(Æü)23:59
https://w.pia.jp/t/wod-tour26-summer/
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