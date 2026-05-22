セブン−イレブン・ジャパン（東京都千代田区）が、一組サンドイッチ「セブン−イレブンよくばりサンド」シリーズの新商品「コロッケ＆マカロニチーズ」を5月27日から順次発売します。

【写真】えー！ 「よくばりサンド」シリーズ“新作”がおいしそう！ 話題のサンドイッチも！

新商品は、ふんわりとしたパンにコロッケとマカロニチーズを挟んだ、食べ応えのあるサンドイッチ。コロッケの食感にマカロニチーズの濃厚なコクとクリーミーさが重なり、絶妙なコンビネーションが楽しめます。コロッケは、パンに合わせて形を見直し、パンの奥まで行き渡るように独自に開発したということです。価格は213円（税込み）です。

同商品の担当者は「『最後まで食べ終えたときに満足感を味わってほしい！』…そんな思いから、今回の『コロッケ＆マカロニチーズ』は食べ応えにこだわりました。コロッケと濃厚でコクのあるマカロニチーズを、パンの端までぎっしり詰め込んでいます。お手頃価格ながら圧倒的な満足感を感じられる自信作に仕上がっていますので、ぜひお近くのセブン−イレブンでお手に取ってみてください！」とコメントを寄せています。

※消費税は8％で計算しています。