家族でAQUAの新商品を体験しよう！「AQUA 体感フェア 2026」を開催へ
アクア株式会社は、AQUAの最新ドラム式洗濯乾燥機「まっ直ぐドラムシリーズ」ほか、おすすめの新商品を体験できる「AQUA 体感フェア 2026」を、2026年6月6日（土）より全国4都市で順次開催する。
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これまで東京で2度開催し、好評だった「AQUA 体感フェア」を、仙台・名古屋・大阪・福岡の4都市で実施する。コンパクト＆大容量が特長のドラム式洗濯乾燥機「まっ直ぐドラムシリーズ」や、鮮度保持性能にこだわった冷蔵庫のフラッグシップモデル「TXシリーズ」、大容量冷凍室とデザイン性の高さが魅力の冷蔵庫「TZシリーズ」ほか、AQUAがおすすめする最新家電が勢揃い。子ども向けの体験コーナーも設け、家族で見て・触れて・体験できるイベントをお届けする。
また、各会場には、AQUAのブランドアンバサダーである羽生結弦さんがTVCM『アクア「終わりなき挑戦」篇』で着用した実物の衣装を展示するほか、商品を体験した人に先着でAQUAオリジナル羽生結弦さんノベルティグッズをプレゼントする。
※イベント当日、羽生結弦さん本人の来場はない。
※ノベルティの配布は、無くなり次第終了。また、実施内容は諸事情により予告なく変更、中止となる場合がある。
【イベント概要】 「AQUA 体感フェア 2026」
〇福岡会場
日時：2026年6月6日（土）10:00〜18:00、2026年6月7日（日）10：00〜17：00
会場：ららぽーと福岡 / 1階 中央 メディアパーク
住所：〒812-8627 福岡市博多区那珂 6 丁目 23-1他
・入場整理券について
8:30〜10:00の間に1Fバスターミナルエントランスにて入場整理券を配布。
営業開始後（10:00以降）は、1Fメディアパークイベント会場にて順次ご案内。
※雨天時も同様。
〇仙台会場
日時：2026年6月13日（土）10:00〜18:00、2026年6月14日（日）10:00〜17:00
会場：泉パークタウン タピオ / 南館１階 センターコート
住所：〒981-3287 宮城県仙台市泉区寺岡6-5-1
・入場整理券について
8:30〜10:00の間に南館1F 東側中央のメインエントランスにて入場整理券を配布。
営業開始後（10:00以降）は、南館１階 センターコートにてお並び頂き、順次案内する。
※雨天時も同様。
〇名古屋会場
日時：2026年6月20日（土）10:00〜18:00、2026年6月21日（日）10:00〜17:00
会場：イオンモールNagoya Noritake Garden / １Fセンターコート
住所：〒451-0051 愛知県名古屋市西区則武新町三丁目1番17号
・入場整理券について
8:30〜10:00の間に1階 ノリタケの森側中央入口（F）外にて入場整理券を配布。
営業開始後（10:00以降）は、１Fセンターコートイベント会場内にて順次案内する。
※雨天時は2階 駐車場側北入口（2B・ユニクロ横入口）外デッキにて配布。
〇大阪会場
日時：2026年6月27日（土）10:00〜18:00、2026年6月28日（日）10:00〜17:00
会場：イオンモール四條畷 / 1F 水のコート
住所：〒575-0001 大阪府四條畷市砂四丁目3番2号
・入場整理券について
8:30〜10:00の間にイオンモール四條畷 1F西入口にて入場整理券を配布。
営業開始後（10:00以降）は、水のコートイベント会場内にて順次案内する。
※雨天時も同様。
【ブース内容】
・AQUA商品の展示・体験コーナー
・子ども向け社会体験アプリ「ごっこランド」の体験コーナー
実在する企業のお仕事の“ごっこ遊び”をしながら社会のしくみを学べるアプリ「ごっこランド」で、AQUAの「しもとりゲーム」と「まっすぐドラムでせんたくたいけん」をお楽しみいただけます。
・羽生結弦さんTVCM着用衣装展示
・商品を体験してくださった方に先着で、AQUAオリジナル羽生結弦さんノベルティグッズ「スペシャルクリアステッカー」をプレゼント（各日先着1,000名、お一人につき1点まで）
［スペシャルクリアステッカー（イメージ）］※グレー部分は透明。
※オープン直後は整理券をお持ちの方を優先して案内するので、待ち時間が発生する場合がある。
※お一人様1回限りの参加となる。
■AQUA公式ホームページ
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
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・伝統の技と現代の輝き！『大谷翔平 × 高崎だるま』
・とまらないやつ！しっとり濃厚、ガツンと旨辛「背徳の純レバ丼」
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これまで東京で2度開催し、好評だった「AQUA 体感フェア」を、仙台・名古屋・大阪・福岡の4都市で実施する。コンパクト＆大容量が特長のドラム式洗濯乾燥機「まっ直ぐドラムシリーズ」や、鮮度保持性能にこだわった冷蔵庫のフラッグシップモデル「TXシリーズ」、大容量冷凍室とデザイン性の高さが魅力の冷蔵庫「TZシリーズ」ほか、AQUAがおすすめする最新家電が勢揃い。子ども向けの体験コーナーも設け、家族で見て・触れて・体験できるイベントをお届けする。
※イベント当日、羽生結弦さん本人の来場はない。
※ノベルティの配布は、無くなり次第終了。また、実施内容は諸事情により予告なく変更、中止となる場合がある。
【イベント概要】 「AQUA 体感フェア 2026」
〇福岡会場
日時：2026年6月6日（土）10:00〜18:00、2026年6月7日（日）10：00〜17：00
会場：ららぽーと福岡 / 1階 中央 メディアパーク
住所：〒812-8627 福岡市博多区那珂 6 丁目 23-1他
・入場整理券について
8:30〜10:00の間に1Fバスターミナルエントランスにて入場整理券を配布。
営業開始後（10:00以降）は、1Fメディアパークイベント会場にて順次ご案内。
※雨天時も同様。
〇仙台会場
日時：2026年6月13日（土）10:00〜18:00、2026年6月14日（日）10:00〜17:00
会場：泉パークタウン タピオ / 南館１階 センターコート
住所：〒981-3287 宮城県仙台市泉区寺岡6-5-1
・入場整理券について
8:30〜10:00の間に南館1F 東側中央のメインエントランスにて入場整理券を配布。
営業開始後（10:00以降）は、南館１階 センターコートにてお並び頂き、順次案内する。
※雨天時も同様。
〇名古屋会場
日時：2026年6月20日（土）10:00〜18:00、2026年6月21日（日）10:00〜17:00
会場：イオンモールNagoya Noritake Garden / １Fセンターコート
住所：〒451-0051 愛知県名古屋市西区則武新町三丁目1番17号
・入場整理券について
8:30〜10:00の間に1階 ノリタケの森側中央入口（F）外にて入場整理券を配布。
営業開始後（10:00以降）は、１Fセンターコートイベント会場内にて順次案内する。
※雨天時は2階 駐車場側北入口（2B・ユニクロ横入口）外デッキにて配布。
〇大阪会場
日時：2026年6月27日（土）10:00〜18:00、2026年6月28日（日）10:00〜17:00
会場：イオンモール四條畷 / 1F 水のコート
住所：〒575-0001 大阪府四條畷市砂四丁目3番2号
・入場整理券について
8:30〜10:00の間にイオンモール四條畷 1F西入口にて入場整理券を配布。
営業開始後（10:00以降）は、水のコートイベント会場内にて順次案内する。
※雨天時も同様。
【ブース内容】
・AQUA商品の展示・体験コーナー
・子ども向け社会体験アプリ「ごっこランド」の体験コーナー
実在する企業のお仕事の“ごっこ遊び”をしながら社会のしくみを学べるアプリ「ごっこランド」で、AQUAの「しもとりゲーム」と「まっすぐドラムでせんたくたいけん」をお楽しみいただけます。
・羽生結弦さんTVCM着用衣装展示
・商品を体験してくださった方に先着で、AQUAオリジナル羽生結弦さんノベルティグッズ「スペシャルクリアステッカー」をプレゼント（各日先着1,000名、お一人につき1点まで）
［スペシャルクリアステッカー（イメージ）］※グレー部分は透明。
※オープン直後は整理券をお持ちの方を優先して案内するので、待ち時間が発生する場合がある。
※お一人様1回限りの参加となる。
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