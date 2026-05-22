平原綾香が、フルオーケストラアルバムを9月9日に発売することを発表した。

平原綾香が信頼を寄せる渡辺俊幸の総指揮により、東京フィルハーモニー交響楽団との共演となる今作は、数々の名曲達に新たな命が吹き込まれているという。なお、ドラムは則竹裕之、ピアノは大貫祐一郎が参加している。

デビュー曲「Jupiter」を始め、2011年6月29日にリリースされたNHK連続テレビ小説『おひさま』のメインテーマとなっていた「おひさま〜大切なあなたへ」や、2004年2月18日にリリースされたフジテレビ系ドラマ『優しい時間』主題歌「明日」もオーケストラアレンジでの音源化初となる。

他、久石譲とコラボレーションをした「いのちの名前」「ふたたび」もオーケストラアレンジでの再録や、2026年に開催されたアイススケートショー＜The MELT -Cross of Roots-＞で話題となった「虹の向こうへ」など全11曲に加え、ボーナストラックが収録される。さらに、荒川静香がプロ転向から20年の節目となる2026年、荒川の為に書き下ろした新曲「Friends On Ice」も収録予定だ。

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◾️平原綾香 コメント

夢が叶い、本当に嬉しいです。

フルオーケストラとの同時レコーディングは

毎曲が奇跡のようなサウンドでした。

11曲を２日間に分けてレコーディングしました。

限られた時間でしたが、常に心が落ち着いた状態で

焦ったり悩んだりすることなく

レコーディングできたのは

凄腕の音楽家たち

ホールを貸してくださった母校や

制作スタッフのおかげです。

このアルバムは

私にとっての宝物になりました。

私が、オーケストラのサウンドで

泣きたくなるほど幸せな気持ちになったように

どうか、みなさんにとっても

聴くたびに幸せが溢れだすアルバムで

ありますように。

『my Orchestra!』ぜひ、聴いてください！

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アルバムの予約は本日よりスタートしている。また、すでに発表済みではあるが2026年秋からは、このアルバムを提げたオーケストラ編成での全国ツアーも決定しているので、あわせてチェックしていただきたい。

◾️アルバム『my Orchestra!』（読み：マイオーケストラ!）

2026年9月9日（水）リリース

購入：https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VICL-66160.html 通常盤 \3,850（税込）VICL-66160

▼収録曲 ※曲順未定

「Jupiter」

「明日」

「おひさま~大切なあなたへ」

「いのちの名前」

「ふたたび」

「虹の向こうへ」

「キミヘ」

「からっぽのハート」

「虹の予感」

「アランフェス協奏曲~Spain」

「Friends On Ice」（新曲）

全11曲＋ボーナストラック収録

◾️全国ツアー（タイトル未定）

詳細：https://www.camp-a-ya.com/contents/1054220 ［埼玉］2026年10月3日(土)所沢市民文化センター ミューズ アークホール 演奏：東京フィルハーモニー交響楽団

［東京］2026年10月11日(日) ・12 日（月祝）Bunkamura オーチャードホール 演奏：東京フィルハーモニー交響楽団

［愛知］2026年10月24日(土) 愛知県芸術劇場 コンサートホール 演奏：セントラル愛知交響楽団

［宮城］2026年11月8日(日) 東京エレクトロンホール宮城 演奏：仙台フィルハーモニー管弦楽団

［兵庫］2026年11月14日(土) 神戸国際会館 こくさいホール 演奏：大阪交響楽団

［大阪］2026年11月15日(日) フェスティバルホール 演奏：大阪交響楽団 指揮 : 渡辺俊幸

ドラム：則竹裕之

ピアノ：大貫祐一郎

ギター＆チェロ：伊藤ハルトシ