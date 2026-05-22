日本マクドナルド（東京都新宿区）が、毎年人気の「もものスムージー」と、ドリンク部分にマスカット・オブ・アレキサンドリア果汁を使用した新商品「マスカットスムージー」を5月27日から期間限定で販売します。

【えー！】あのちゃん＆齊藤なぎさ“最強タッグ”がかわいすぎる！ おいしそうなもものスムージー＆マスカットスムージーをもっと！

「もものスムージー」は、2015年に「マックカフェバイバリスタ」の限定メニューとして誕生して以来、季節限定の定番商品。黄桃と白桃とネクタリンの3種類の桃の果汁を使用したスムージーに、ごろっとした白桃の果肉入りソースをトッピング。価格は490円〜（以下、税込み）。

新商品「マスカットスムージー」はマスカット・オブ・アレキサンドリア果汁を使用した果汁感のあるスムージーに、プルンとした食感が楽しめるマスカットゼリーをトッピングしており、一杯でマスカットのおいしさを堪能できるスムージー。470円〜。

また、「あのちゃん」ことアーティストでタレント・あのさんと、俳優でタレントの齊藤なぎささんが出演する同商品の新テレビCM「マックに甘いの飲みにこないかももとマスカット」編が同月26日に放送を開始します。