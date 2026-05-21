ONSENSE¡¢¡ÈÀ¸¤¤Æ¤ë¤À¤±¤ÇPEACE¤Ê1¶Ê¡É¡ÖNONSENSE¡×ÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¡õMV¸ø³«·èÄê
ONSENSE¤¬¡¢2026Ç¯5·î29Æü¤Ë5th¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡ÖNONSENSE¡×¤òÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢ËÜ³Ú¶Ê¤ÎMV¤âÆ±Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢ÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤ËÀè¶î¤±¤Æ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÂÔ¤Á¼õ¤±²èÁü¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¡ÖNONSENSE¡×Pre-Add / Pre-Save¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â¼Â»ÜÃæ¤À¡£
¡ÖNONSENSE¡×¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇONSENSE¤¬·Ç¤²¤Æ¤¤¿¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤µ¤é¤Ë°ìÊâ¿¼¤¯É½¸½¤·¤¿³Ú¶Ê¤À¤È¤¤¤¦¡£¼þ¤ê¤Î´üÂÔ¤ä»ëÀþ¤ËÎ®¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ø¤½¤Î¤Þ¤ó¤Þ¤¬¤¤¤¤¤è¡Ù¤È²Î¤¤¡¢¡ÖÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤ÇÊ¿ÏÂ¡×¤À¤ÈONSENSE¤é¤·¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¹þ¤á¤¿¡ÈÀ¸¤¤Æ¤ë¤À¤±¤ÇPEACE¤Ê1¶Ê¡É¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
◾️¡ÖNONSENSE¡×
2026Ç¯5·î29Æü¡Ê¶â¡Ë0»þ¡¡¥ê¥ê¡¼¥¹
ÇÛ¿®¡§https://onsense.lnk.to/NONSENSE
ºî»ì¡§corin./ÀõÇ¬ ËÂ
ºî¶Ê¡§soundbreakers/ÀõÇ¬ ËÂ
¢§Pre-Add / Pre-Save¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¾ðÊó
ÂÐ¾Ý¤Î²»³ÚÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¡ÖNONSENSE¡×¤òPre-add/Pre-save¤·¡¢´ü´ÖÆâ¤Ë¤´±þÊç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ÊýÁ´°÷¤Ë¡Ú¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÂÔ¤Á¼õ¤±²èÁü¡Û¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
±þÊç´ü´Ö¡§2026Ç¯5·î20Æü¡Ê¿å¡Ë18:00¡Á2026Ç¯5·î28Æü¡ÊÌÚ¡Ë23:59
ÆÃÅµÆâÍÆ¡§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÂÔ¤Á¼õ¤±²èÁü¡Ê±þÊç¼ÔÁ´°÷/Á´²»³ÚÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¶¦ÄÌ¡Ë
¢¨ÆÃÅµ¤Ï¸åÆü¥á¡¼¥ë¤Ë¤ÆÁ÷ÉÕ
ÂÐ¾Ý³Ú¶Ê¡§5th Digital Single¡ÖNONSENSE¡×
ÂÐ¾Ý²»³ÚÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡§Apple Music/Spotify/Amazon Music/YouTube Music
±þÊç¥Õ¥©¡¼¥à¡§https://form.run/@nonsense-precp
±þÊçÊýË¡¡§¢¨¾ÜºÙ¤Ï±þÊç¥Õ¥©¡¼¥à¤è¤ê¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤
¡ÂÐ¾Ý²»³ÚÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¡ÖPre-add/Pre-save¡×¥Ü¥¿¥ó¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯
¡¡¢¨É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤Æ¥¯¥ê¥Ã¥¯¸å¤Ë¥í¥°¥¤¥ó¾ðÊó¤òÆþÎÏ
¢¡ÖPre-add/Pre-save¡×¤¬´°Î»¤·¤Æ¤¤¤ë²èÌÌ¤Î¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¥ç¥Ã¥È²èÁü¤ò»£±Æ
◾️¥Õ¥¡¥ó¥ß¥¤¥Ù¥ó¥È¡ãONSENSE¤ÎÅòÊ¨¤«¤·²ñ ¤½¤Î»²¡ä
Æü»þ¡§2026Ç¯6·î27Æü¡ÊÅÚ¡Ë OPEN 13:00/START 13:30
²ñ¾ì¡§duo MUSIC EXCHANGE¡ÊÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÆ»¸¼ºä2-14-8 O-EAST¥Ó¥ë 1F¡Ë
¥Á¥±¥Ã¥ÈURL¡§https://ticketvillage.jp/events/13749
◾️¥¤¥Ù¥ó¥È½Ð±é¾ðÊó
¡ãOKINAWA COLLECTION 2026¡ä
Æü»þ¡§2026Ç¯6·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë
²ñ¾ì¡§²Æì¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://okinawa-collection.jp
¡ãTGC teen 2026 Summer¡ä
Æü»þ¡§2026Ç¯7·î29Æü¡Ê¿å¡Ë
²ñ¾ì¡§Zepp Haneda ¡ÊTOKYO)
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://tgc.girlswalker.com/teen/2026/summer/
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡ONSENSE ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
¢¡ONSENSE ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëX
¢¡ONSENSE ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram
¢¡ONSENSE ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
¢¡ONSENSE ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëTikTok