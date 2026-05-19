タレントのヒロミさんがMCを務めるバラエティー番組「ヒューマングルメンタリー オモウマい店」（中京テレビ・日本テレビ系、火曜午後7時）が5月19日、放送されます。今回は、北海道札幌市にある創業24年目の鉄板焼き店が登場します。

【画像】ドーン！ おいしそうな「福わ家天」！ ボリューミーな「スぺシャルもんじゃ」！ 口調がわるい“名物ママ”も！

同店では、豚肉、エビ、イカ、ホタテが入ったお好み焼き「スペシャル月見天」（1584円）が名物。ソース、マヨネーズに加えて表裏にかつお節をふりかけ、さらに山芋と卵黄を最後にのせる独自のスタイルとなっています。

さらに、エビ＆大葉、イカ＆大葉、豚肉＆大葉の組み合わせが魅力の「福わ家天」（1221円）、明太子やチーズ、干しエビ、キャベツ、紅しょうがなどを細かく刻んで生地とダシに合わせた「ミックスもんじゃ」（1227円）、豚肉や揚げ玉が入った「スペシャルもんじゃ」（1306円）、たくさんの具材にソースを絡めた「焼きそば」（990円）も人気。

70代の夫婦が切り盛りをする同店は“ママの口調のわるさ”も名物の一つ。1回目はもんじゃの焼き方を丁寧に教えてくれますが、少しでも口ごたえや的外れな質問をすると「甘ったれてんじゃないよまったく」「だったら自分でやれよ」と口調が荒くなるということです。しかし、子どもには菓子のサービスをしてあげたり、誕生日の客がいるとワインなどをプレゼントしたりと優しい人柄。常連客も「口はわるいけど良いママ。気持ちは温かい」「また来たくなる店」と口にするなど、評判がよい。番組では、ママの口調が荒れる理由にも迫るとのことです。

番組の進行はお笑いコンビ「バイきんぐ」の小峠英二さんが務め、モデルでタレントの押切もえさん、ボーイズグループ「JO1」の與那城奨さんと白岩瑠姫さんがゲスト出演します。

