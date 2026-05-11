「麻央ママにそっくり」市川團十郎、イケメン息子の最新ショットに反響！ 「手足、ながっ」「麻央さんかと」
歌舞伎役者の市川團十郎さんは5月11日、自身のInstagramを更新。息子の写真を公開し、ファンからさまざまな反応が寄せられています。
【写真】市川團十郎のイケメン息子
ファンからは「わー背が伸びましたね」「スタートエンターテイメント系イケメンですね」「カンカン手足、ながっ」や「麻央ママにそっくり」「一瞬麻央さんかと思いました」「お母様と見間違い二度見しました」といった声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】市川團十郎のイケメン息子
「スタートエンターテイメント系イケメンですね」團十郎さんは「夜の東京タワー」とつづり、3枚の写真を投稿。息子・勸玄（かんげん）さんと東京タワー周辺を散歩したことを報告しています。ポーズからはあどけなさを感じる勸玄さんですが、顔はりりしいイケメンです。
13歳になった勸玄さん3月24日の投稿では、勸玄さんが13歳の誕生日を迎えたことを報告した團十郎さん。娘・麗禾（れいか）さんも含めた家族3人でケーキを囲む写真を公開しています。今後もすてきな投稿を期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)