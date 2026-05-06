「バリ可愛いか〜」23歳フィギュア女子、黒ミニワンピ×黒タイツの装い　生け花をバックに「凄く素敵です」「めちゃくちゃ綺麗になったね」

紀平がオフの貴重なショットを公開した(C)Getty Images

フィギュアスケート女子で23歳の紀平梨花がインスタグラムを更新し、オフの貴重なショットを公開し、ファンが反応した。

紀平はインスタで「在モントリオール日本国総領事館から、生け花インターナショナル・オープニングセレモニーにご招待していただきました」と綴ると、「モントリオールにも、こんな風に日本を感じられる素敵な場所があると知らなかったので、来ることができて嬉しかったです」と、感想を述べた。

【写真】黒ミニワンピ×黒タイツ 紀平梨花のオフショットをチェック

さらに「生け花の作品も初めて見ましたが、どれも個性があって素敵なものばかりでした 暖かくなってから、また来ようと思います」と、和風の建物や生け花ををバックに、黒のミニワンピースや黒タイツのブラックコーデで、笑顔を見せている。



この投稿に対して「生け花と笑顔の梨花ちゃん とっても お似合いだねー」「紀平ちゃんめちゃくちゃ綺麗になったね」「梨花ちゃん 凄く素敵です」「梨花ちゃん、相変わらず可愛いね」「バリ可愛いか〜」と、ファンから続々とコメントが寄せられた。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]