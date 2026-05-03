aespaカリナ、ほっそり美脚輝くモノトーンコーデに熱視線「美しさが異次元」「メットガラ出るのかな？」
【モデルプレス＝2026/05/03】4人組ガールズグループ・aespa（エスパ）のKARINA（カリナ）が5月3日、自身のInstagramを更新。モノトーンコーディネートを披露し、注目を集めている。
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カリナは「＃Prada」とハッシュタグを添え、写真を複数枚投稿。黒のジャケットにミニ丈ボトムス、白のパンプスを合わせたコーディネートを披露した。モノトーンの装いで美しく引き締まった脚が際立っている。
この投稿には「女神のような美しさ」「完璧なスタイル」「脚の美しさが異次元」「どこを切り取っても絵になる」「上品」「クールな表情も素敵」といった反響が寄せられている。また、投稿で「＃MetGala」と書かれていることから、「メットガラ参加？」「メットガラ出るのかな？すごすぎる」と日本時間の5月5日、ニューヨークのメトロポリタン美術館で開催されるファッションの祭典「コスチューム・ インスティテュート・ガラ」（通称：MET GALA）への参加を期待する声も見られた。（modelpress編集部）
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◆aespaカリナ、美脚際立つジャケットスタイル披露
カリナは「＃Prada」とハッシュタグを添え、写真を複数枚投稿。黒のジャケットにミニ丈ボトムス、白のパンプスを合わせたコーディネートを披露した。モノトーンの装いで美しく引き締まった脚が際立っている。
◆aespaカリナの投稿に反響
この投稿には「女神のような美しさ」「完璧なスタイル」「脚の美しさが異次元」「どこを切り取っても絵になる」「上品」「クールな表情も素敵」といった反響が寄せられている。また、投稿で「＃MetGala」と書かれていることから、「メットガラ参加？」「メットガラ出るのかな？すごすぎる」と日本時間の5月5日、ニューヨークのメトロポリタン美術館で開催されるファッションの祭典「コスチューム・ インスティテュート・ガラ」（通称：MET GALA）への参加を期待する声も見られた。（modelpress編集部）
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