美容外科医が指摘する「ロリコン大国・日本」の知られざる背景…島国特有の遺伝子と構造
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高須幹弥氏が自身のYouTubeチャンネルで「【日本はロリコン大国？】日本人男性は何故ロリコンが多いのか？【童顔、小柄、清楚系】」を公開した。動画全体を通じて高須氏は、日本が海外から「ロリコン大国」とみなされている現状を踏まえ、歴史的背景や遺伝子の観点からその理由について独自の考察を展開している。
動画の冒頭、高須氏は日本のアニメにおいて「童顔で小柄」な女性キャラクターが多く登場し人気を集めている点に触れた。欧米のポリティカル・コレクトネスの観点からは「女性を性的対象として見ているのではないか」と批判されがちだが、世界から絶賛されていると指摘。アニメに限らず、未完成な状態から成長を見守る日本の独自のアイドル文化などにも言及し、「まあこれが現実なんですよね」と語った。
続いて高須氏は、日本人男性にそのような嗜好が強い理由について、「国民性の違いだと思います」と切り出し、「長い歴史の中で日本人のDNAに深く刻まれてるわけですよ」という説を展開した。島国として他国からの侵略をほとんど受けなかった日本人は、大陸の人々と比べて「内向的遺伝子」や「不安遺伝子」を持つ人が多いと分析。さらに、稲作を中心とする農耕文化と肉食を中心とする大陸の食文化の違いを挙げ、日本人は動物性タンパク質の摂取量が異なり、テストステロン（男性ホルモン）の分泌量が少ないと説明した。
動画の終盤で高須氏は、テストステロン値が高く自信に満ちた海外の男性が大人な女性に積極的にアプローチするのに対し、日本の男性はシャイで自信がない傾向にあると主張。そのため、「この子だったら自分のことバカにしてこないだろうな」「自分でもある程度コントロールできるだろうな」と思えるような、大人しくて清楚な女性を好む傾向にあると結論づけた。日本特有の文化の背景には、島国という環境が育んだ遺伝子が深く関係していると語り、動画を締めくくった。
動画の冒頭、高須氏は日本のアニメにおいて「童顔で小柄」な女性キャラクターが多く登場し人気を集めている点に触れた。欧米のポリティカル・コレクトネスの観点からは「女性を性的対象として見ているのではないか」と批判されがちだが、世界から絶賛されていると指摘。アニメに限らず、未完成な状態から成長を見守る日本の独自のアイドル文化などにも言及し、「まあこれが現実なんですよね」と語った。
続いて高須氏は、日本人男性にそのような嗜好が強い理由について、「国民性の違いだと思います」と切り出し、「長い歴史の中で日本人のDNAに深く刻まれてるわけですよ」という説を展開した。島国として他国からの侵略をほとんど受けなかった日本人は、大陸の人々と比べて「内向的遺伝子」や「不安遺伝子」を持つ人が多いと分析。さらに、稲作を中心とする農耕文化と肉食を中心とする大陸の食文化の違いを挙げ、日本人は動物性タンパク質の摂取量が異なり、テストステロン（男性ホルモン）の分泌量が少ないと説明した。
動画の終盤で高須氏は、テストステロン値が高く自信に満ちた海外の男性が大人な女性に積極的にアプローチするのに対し、日本の男性はシャイで自信がない傾向にあると主張。そのため、「この子だったら自分のことバカにしてこないだろうな」「自分でもある程度コントロールできるだろうな」と思えるような、大人しくて清楚な女性を好む傾向にあると結論づけた。日本特有の文化の背景には、島国という環境が育んだ遺伝子が深く関係していると語り、動画を締めくくった。
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