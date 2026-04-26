昨年7月15日以来の始球式…川崎重工のサポーティングゲーム

■阪神 1ー0 広島（26日・甲子園）

26日に甲子園で行われた阪神-広島戦の始球式に、モデルのトラウデン直美さんが登場した。ショートパンツから豪快な投球を披露。まさかの結果に苦笑いを浮かべたが、聖地は大喝采だった。

この日は川崎重工のサポーティングゲームとして行われ、同社のCMに出演しているトラウデンさんが大役を務めた。昨年7月15日の中日戦でも始球式を行い、当時と同じく、自身の名前から「TORA 703（なおみ）」の特別ユニホームを着用した。

阪神カラーのイエローのインナーにグラブ、白のショートパンツ姿で登場したトラウデンさん。左足を蹴り上げて思い切りよく投球を行ったものの、結果はワンバウンドに。悔しそうな表情を見せた。

京都出身の才女は、昨年の始球式後に自身のインスタグラムを更新し、「関西で育った私にとっては夢のようなひとときでした！ まだ夢だとちょっと思ってます！笑」と心境を明かしていた。結果はワンバウンドで、「悔しいいいいい〜！ 神様、いつかもう一度チャンスをください」と綴り、リベンジの機会を得たものの、今回も惜しくもノーバウンドとはならなかった。（Full-Count編集部）