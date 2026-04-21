遊びながら野球の土台を作る…勝亦陽一教授が推奨する「投げダイヤ鬼」

野球を始めたばかりの小学校低学年の子どもにとって、基本練習の繰り返しは時に退屈に感じられるものだ。東京農業大学の勝亦陽一教授は、子どもたちが夢中になれる「鬼ごっこ」に野球の要素を詰め込んだ、「投げダイヤ鬼」という練習法を提唱している。ルールはシンプルだが、野球に必要な基礎能力を養うための“仕掛け”が散りばめられている。

ルールは、逃げる側がホームベースからダイヤモンドを一周する間に、鬼がボールを当てて阻止するというもの。ボールを当てられたらホームに戻ってやり直しだが、特筆すべきは「キャッチすればセーフ」というルールだ。逃げる側が鬼のボールを捕球し、遠くへ投げ捨てれば、その隙に次の塁へ進むことができる。これにより、子どもたちは「捕って、投げる」という動作を自然に習得していく。

さらに、このゲームは「チームワーク」も育む。逃げる子、鬼、協力者の3チーム体制で行うのが“勝亦流”だ。鬼が投げたボールを協力者が素早く回収し、鬼が捕りやすいように優しくパスして戻す。実際の試合と同様に、相手を思いやって送球しなければゲームは成立しない。この「相手が捕れるように渡す」感覚を、理屈ではなく遊びの中で学べる点が最大のポイントだ。

「野球の試合で相手にボールを当てることはありませんが、当てる側は標的をしっかり見て投げ、逃げる側は必死に避けます」と勝亦教授。このやり取りが、無意識のうちに「ボールに対する恐怖心」を取り除き、落下地点を予測する力や動体視力を養っていく。

走るだけでなく、ボールと相手の動きを見て瞬時に判断を下す「投げダイヤ鬼」は、野球技術の向上だけでなく、スポーツの楽しさを体全体で味わうことができる。成長期の子どもに最適なトレーニングと言えるだろう。（First-Pitch編集部）