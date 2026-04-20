モレッタは19日の中日戦で1回3K

阪神のダウリ・モレッタ投手が19日、甲子園球場で行われた中日戦に登板すると、すべてのアウトを三振で奪うなど1回無失点で今季4ホールド目をマークした。ここまで10試合の登板で防御率0.90、奪三振率「13.50」を誇る新助っ人に「頼もしい」とファンも歓喜している。

モレッタは1点リードの7回から登板。細川を切れのあるスライダーで空振り三振。阿部は151キロの直球で見逃し三振。3人目の鵜飼も134キロのスライダーで空振り三振を奪うも、捕手が後逸し振り逃げで出塁された。しかし、続く村松を落ち着いて投ゴロに仕留めた。

ドミニカ共和国出身の30歳右腕。95マイル（約152.9キロ）前後の速球にスライダ―が持ち味。2023年にはパイレーツで55試合に登板し、奪三振率11.79をマーク。2025年は18試合で防御率3.24、奪三振率10.26だった。メジャー通算でも112登板で同10.65と、高い奪三振能力を誇る。

武器のスライダーは通常のとは逆方向に曲がっていく“魔球”として米でも注目されていた。日本でもここまで10回を投げて15三振を奪っている助っ人にファンも驚愕。SNS上には「獲ってきたフロント、有能」「なんで打てないんだろう」「謎の変化球で三振とりまくる」「NPBで無双しないわけがない」といったコメントが並んでいた。（Full-Count編集部）