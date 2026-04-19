遊撃・山田が痛恨のエラーも…3回10安打の猛攻を受けた

阪神の今朝丸裕喜投手が19日、ゼロカーボンベースボールパークで行われたファーム・リーグ、広島戦に先発登板した。しかし、3回10失点の大炎上で敗戦投手に。もっとも、自責点はまさかの1。ボックススコアを見た野球ファンは「!?!?!?!」「何が起きた？笑」と困惑している。

今朝丸は19日までに4試合に登板し、19イニングで防御率0.95、WHIP0.63と好投を連発していた。直近2戦は先発し、11日の広島戦では7回3安打1失点の好投。注目されたこの日の先発マウンドだったが、初回先頭に安打を浴びると、中犠飛でいきなり先制を許す展開だった。

2回からは悪夢が待っていた。1死から遊撃・山田の失策で走者を許すと、連打で2失点目。2死としたが、そこから3連打でこの回4失点となった。3回もピンチを招き、1死から山田の悪送球で再び失点。2死満塁からは押し出し四球、ラミレスに走者一掃の3点二塁打を浴びて10失点目を喫した。

今朝丸は3回95球を投げて10安打、4四球、0奪三振で10失点。内容自体は良くなかったものの、失策がなければイニングを終えられていたこともあり、自責点は1。年間での防御率も1.23にとどめている。あまりお目にかかれない10失点（自責1）にファンも衝撃を受けた模様。「どうしたんや？」「何があった」「さすがにかわいそう」「10失点自責1で笑ってる」「二度見したわ笑」「え、何？」と反応が寄せられている。（Full-Count編集部）