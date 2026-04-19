折りたたみスマホ「OPPO Find N6」発売へ / Audrey Hepburn写真展『永遠の妖精』を開催【まとめ記事】
革新的なデザインとテクノロジーで業界をリードするスマートデバイスブランドOPPOは、日本で初となるOPPOのハイエンドフォルダブルスマートフォン、Find Nシリーズの最新機種「OPPO Find N6」（オッポ ファインド エヌ シックス）を一部の販売チャネルにて、4月15日（水）より順次販売を開始する。（販売開始日、販売価格は取扱い各社にお問い合わせのこと。）
Art Gallery M84は2026年4月15日、2026年5月4日(月)よりAudrey Hepburn写真展『永遠の妖精』を開催する。今回の作品展は、Art Gallery M84の第168回目の展示として実施する企画展だ。
■世界一フラットなディスプレイ！折りたたみスマホ「OPPO Find N6」発売へ
革新的なデザインとテクノロジーで業界をリードするスマートデバイスブランドOPPOは、日本で初となるOPPOのハイエンドフォルダブルスマートフォン、Find Nシリーズの最新機種「OPPO Find N6」（オッポ ファインド エヌ シックス）を一部の販売チャネルにて、4月15日（水）より順次販売を開始する。（販売開始日、販売価格は取扱い各社にお問い合わせのこと。）
■“樹上完熟”の美味しさを焼き菓子に！『ゴールデン富士シャインマスカットマドレーヌ〜山梨・ワイナリー仕立て〜』
株式会社シュゼット・ホールディングスは、アンリ・シャルパンティエ「ゴールデン富士シャインマスカットマドレーヌ〜山梨・ワイナリー仕立て〜」を、2026年4月1日（水）から首都圏の店舗および空港お土産売り場等にて発売する。本商品は、アンリ・シャルパンティエがスタートする「日本豊穣プロジェクト」の第一弾として、山梨県との連携により誕生した。
■モノクローム作品約30点を展示！Audrey Hepburn写真展『永遠の妖精』を開催【Art Gallery M84】
Art Gallery M84は2026年4月15日、2026年5月4日(月)よりAudrey Hepburn写真展『永遠の妖精』を開催する。今回の作品展は、Art Gallery M84の第168回目の展示として実施する企画展だ。
■着脱式キャリーバーを備えた2WAYパイロットケース
サンワサプライ株式会社が運営する直販サイト『サンワダイレクト』は、A4・B4対応の収納力と、手持ち・キャリーを使い分けできる着脱式キャリーバーを備えた2WAYパイロットケース「200-BAGCR018BK」を発売した。外回りが多い日、駅や空港を移動する日、商談先へ軽快に向かいたい日。そうしたビジネスのさまざまな場面に応えるのが、手持ちとキャリーを使い分けられる2WAY仕様だ。荷物が多いときは転がしてラクに移動し、訪問先ではスマートに手持ちへ切り替えられる。移動の負担を減らしながら、きちんと感のある印象を保てる点が魅力だ。
■2種類のボイスバンクを搭載！歌声合成ソフトウェア「初音ミク V6」正式リリース
クリプトン・フューチャー・メディア株式会社は、歌声合成ソフトウェア「初音ミク V6」をリリースした。本製品は、ボーカルエディター「VOCALOID6 Editor」を同梱した〈スターターパック〉と、すでにエディターをお持ちの方向けの〈ボイスバンク〉の2形態で展開する。いずれの形態も歌唱パート以外の音楽制作に必要なソフトウェアや音源を同梱しているため、購入したその日から本格的な音楽制作を始めることが可能だ。
■ITライフハック
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Art Gallery M84は2026年4月15日、2026年5月4日(月)よりAudrey Hepburn写真展『永遠の妖精』を開催する。今回の作品展は、Art Gallery M84の第168回目の展示として実施する企画展だ。
革新的なデザインとテクノロジーで業界をリードするスマートデバイスブランドOPPOは、日本で初となるOPPOのハイエンドフォルダブルスマートフォン、Find Nシリーズの最新機種「OPPO Find N6」（オッポ ファインド エヌ シックス）を一部の販売チャネルにて、4月15日（水）より順次販売を開始する。（販売開始日、販売価格は取扱い各社にお問い合わせのこと。）
■“樹上完熟”の美味しさを焼き菓子に！『ゴールデン富士シャインマスカットマドレーヌ〜山梨・ワイナリー仕立て〜』
株式会社シュゼット・ホールディングスは、アンリ・シャルパンティエ「ゴールデン富士シャインマスカットマドレーヌ〜山梨・ワイナリー仕立て〜」を、2026年4月1日（水）から首都圏の店舗および空港お土産売り場等にて発売する。本商品は、アンリ・シャルパンティエがスタートする「日本豊穣プロジェクト」の第一弾として、山梨県との連携により誕生した。
■モノクローム作品約30点を展示！Audrey Hepburn写真展『永遠の妖精』を開催【Art Gallery M84】
Art Gallery M84は2026年4月15日、2026年5月4日(月)よりAudrey Hepburn写真展『永遠の妖精』を開催する。今回の作品展は、Art Gallery M84の第168回目の展示として実施する企画展だ。
■着脱式キャリーバーを備えた2WAYパイロットケース
サンワサプライ株式会社が運営する直販サイト『サンワダイレクト』は、A4・B4対応の収納力と、手持ち・キャリーを使い分けできる着脱式キャリーバーを備えた2WAYパイロットケース「200-BAGCR018BK」を発売した。外回りが多い日、駅や空港を移動する日、商談先へ軽快に向かいたい日。そうしたビジネスのさまざまな場面に応えるのが、手持ちとキャリーを使い分けられる2WAY仕様だ。荷物が多いときは転がしてラクに移動し、訪問先ではスマートに手持ちへ切り替えられる。移動の負担を減らしながら、きちんと感のある印象を保てる点が魅力だ。
■2種類のボイスバンクを搭載！歌声合成ソフトウェア「初音ミク V6」正式リリース
クリプトン・フューチャー・メディア株式会社は、歌声合成ソフトウェア「初音ミク V6」をリリースした。本製品は、ボーカルエディター「VOCALOID6 Editor」を同梱した〈スターターパック〉と、すでにエディターをお持ちの方向けの〈ボイスバンク〉の2形態で展開する。いずれの形態も歌唱パート以外の音楽制作に必要なソフトウェアや音源を同梱しているため、購入したその日から本格的な音楽制作を始めることが可能だ。
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