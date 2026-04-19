16打点はサトテルに並ぶ…連日の好機での大活躍

阪神の森下翔太外野手が18日、本拠地での中日戦で同点打を含む4打数2安打2打点の大暴れを見せた。前日の試合でも本塁打を放っており、この日もチームを救う勝負強い打撃を披露。本塁打と打点でリーグトップに立つ若き主軸の躍動に、感嘆の声が上がっている。

頼れるバットが甲子園で快音を響かせた。3回2死一塁の第2打席で、相手先発の大野が投じた初球を捉え、左翼の頭上を越える先制の適時二塁打を放った。さらに1点を追う7回無死一塁の好機では、2番手の杉浦が投じたカウント1-0からのフォークを右翼へ運び、同点の適時二塁打をマーク。一走の中野を2度も本塁へ生還させる決定力を発揮した。

25歳の若き大砲が、猛虎打線を牽引している。前日17日の試合では、リーグトップを独走する7号を放っていた。この日の2打点を加えたことで今季の打点は「16」に到達。佐藤輝明内野手に並んでリーグトップタイに浮上した。本塁打部門でも単独トップに君臨しており、打撃2冠を視界に捉える勢いを見せている。

チームが苦しい時にこそ真価を発揮する背番号1。SNS上のファンも大興奮の様子だ。「森下いなかったら……何試合か絶対落としてた」「森下翔太は神」「森下は神の子」「ほんま勝負強いな」「今日も神様、森下様、翔太様や」「森下という神」と絶賛の嵐。さらに「森下はよメジャー行け」「阪神タイガース、森下ゲーすぎる」「数年で間違いなくメジャーやな」といった声も寄せられた。（Full-Count編集部）