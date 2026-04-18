恋愛病院…石丸伸二、ミス東大、フリーアナの三角関係勃発!?
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、４月16日（木）に“本気の恋を忘れた大人たち”が本音で向き合う新作オリジナル恋愛番組『恋愛病院』（全６回）の#３を「ABEMA SPECIALチャンネル」にて放送した。
『恋愛病院』は、仕事に夢中になるがあまり恋を忘れた大人たちが、２泊３日の共同生活を通して恋と向き合う恋愛番組。政治・経済・カルチャーなど各分野の第一線で活躍してきた男女10名が集結し、不器用な大人たちの恋愛ドキュメントが繰り広げられる。
参加するのは、元政治家のしんじ（石丸伸二/43歳）をはじめ、『ごくせん』『半沢直樹』など名作ドラマに出演した俳優のひでお（石黒英雄/37歳）、「令和の虎」総合演出で実業家のりゅうせい（桑田龍征/40歳）、元Jリーガーで料理研究家のゆうと（小泉勇人/30歳）、フリーアナウンサーのまさかつ（雫石将克/32歳）ら男性メンバー５名と、現役東京大学大学院生でミス東大2020・ミスキャンパス2021グランプリのあさ（神谷明采/25歳）、西東京市市議会議員で元小学校教諭のいずみ（千間泉実/33歳）、会社員兼タレントで現在シングルマザーのエリナ（平川愛里菜/33歳）、元トップグラドルのなつこ（辰巳奈都子/38歳）、経営者で元自動車整備士のはるか（池田陽花/30歳）ら女性メンバー５名。スタジオ見届け人はアレン様、ひろゆき、真木よう子、玉城ティナが務める。
#３では、前回、気になる相手と一夜を共に過ごすことができる特別な鍵「聖なる処方箋キー」を手にした現役東京大学大学院生・あさがその相手を発表。スタジオでは「しんじ？」「なんかまさかつはないと思う」と予想が飛び交う中、相手としてフリーアナウンサー・まさかつを指名したあさに、スタジオは「この子読めない！」「なんでなんで？」と騒然。
選んだ理由について、あさは「２ショットをしていない人で、一番話していない人を選んだ」と説明。さらに「私はなんのためにここに来たんだっけと考えて、ここで動かなきゃまた同じことになると思った」と語り、自ら動く決断を下した背景も明かした。
そうして一夜を共にすることとなったあさとまさかつは、恋愛観について語り合いながら急接近。一方で、その後の２日目のデートでは、あさとしんじ（石丸伸二）が再びペアに。男性メンバーが用意したクリスマスプレゼントをもとにデート相手を決める中で、あさは「（プレゼントを用意したのは）しんじだと思って選んだ」と明かし、さらに「一緒にいて楽しいから」と率直な思いを告白。これに対し、しんじも「お、褒められた？よかったです」と照れくさそうに笑みを見せる場面もあり、２人はサウナデートでさらに距離を縮めていく。
しかし、そこに恋の特効薬「好きなデートに乱入しちゃう!?」を受け取ったまさかつが乱入。「しんじと闘います」と宣言し、あさをめぐる三角関係が一気に動き出す展開に。スタジオからも「あさの取り合いになってる」「でもなんかしんじ余裕そう？」といった声が上がり、緊張感が高まった。
また、２日目のデート発表では、しんじがサンタ姿で登場し、プレゼントを配るという一幕も。予想外の姿にスタジオからは「こういうの意外とノリノリでやってくれるんだ！」「ちょっと意外だよね。可愛い」と歓声が。
さらに恋の矢印を確認する場面では、しんじが「恋とはなんぞやという定義からはじめねばならんかもしれない」「恋とは人と向き合うコミュニケーションの一形態にすぎない」と独自の恋愛観を語る“しんじ節”も炸裂。見届け人のひろゆきから「このやたら言葉を紡ぐ感じ、あんま変わってない」とツッコミが飛び出し、スタジオは笑いに包まれた。
一方で、『ごくせん』俳優・ひでお（石黒英雄）には思わぬ展開が。デートのペア決めでの元グラビアアイドル・なつこのプレゼントに対する「重量重くない？」という何気ない一言をきっかけに不穏な空気に……。その後のインタビューで「恋愛として見るのは200％ない」と口にする場面も見られ、素直すぎるがゆえに思ったことをそのまま言葉にしてしまう、ひでおの“恋の病状”が顕に。果たして2人の関係はどうなっていくのか……。
（C）AbemaTV, Inc.
『恋愛病院』は、仕事に夢中になるがあまり恋を忘れた大人たちが、２泊３日の共同生活を通して恋と向き合う恋愛番組。政治・経済・カルチャーなど各分野の第一線で活躍してきた男女10名が集結し、不器用な大人たちの恋愛ドキュメントが繰り広げられる。
#３では、前回、気になる相手と一夜を共に過ごすことができる特別な鍵「聖なる処方箋キー」を手にした現役東京大学大学院生・あさがその相手を発表。スタジオでは「しんじ？」「なんかまさかつはないと思う」と予想が飛び交う中、相手としてフリーアナウンサー・まさかつを指名したあさに、スタジオは「この子読めない！」「なんでなんで？」と騒然。
選んだ理由について、あさは「２ショットをしていない人で、一番話していない人を選んだ」と説明。さらに「私はなんのためにここに来たんだっけと考えて、ここで動かなきゃまた同じことになると思った」と語り、自ら動く決断を下した背景も明かした。
そうして一夜を共にすることとなったあさとまさかつは、恋愛観について語り合いながら急接近。一方で、その後の２日目のデートでは、あさとしんじ（石丸伸二）が再びペアに。男性メンバーが用意したクリスマスプレゼントをもとにデート相手を決める中で、あさは「（プレゼントを用意したのは）しんじだと思って選んだ」と明かし、さらに「一緒にいて楽しいから」と率直な思いを告白。これに対し、しんじも「お、褒められた？よかったです」と照れくさそうに笑みを見せる場面もあり、２人はサウナデートでさらに距離を縮めていく。
しかし、そこに恋の特効薬「好きなデートに乱入しちゃう!?」を受け取ったまさかつが乱入。「しんじと闘います」と宣言し、あさをめぐる三角関係が一気に動き出す展開に。スタジオからも「あさの取り合いになってる」「でもなんかしんじ余裕そう？」といった声が上がり、緊張感が高まった。
また、２日目のデート発表では、しんじがサンタ姿で登場し、プレゼントを配るという一幕も。予想外の姿にスタジオからは「こういうの意外とノリノリでやってくれるんだ！」「ちょっと意外だよね。可愛い」と歓声が。
さらに恋の矢印を確認する場面では、しんじが「恋とはなんぞやという定義からはじめねばならんかもしれない」「恋とは人と向き合うコミュニケーションの一形態にすぎない」と独自の恋愛観を語る“しんじ節”も炸裂。見届け人のひろゆきから「このやたら言葉を紡ぐ感じ、あんま変わってない」とツッコミが飛び出し、スタジオは笑いに包まれた。
一方で、『ごくせん』俳優・ひでお（石黒英雄）には思わぬ展開が。デートのペア決めでの元グラビアアイドル・なつこのプレゼントに対する「重量重くない？」という何気ない一言をきっかけに不穏な空気に……。その後のインタビューで「恋愛として見るのは200％ない」と口にする場面も見られ、素直すぎるがゆえに思ったことをそのまま言葉にしてしまう、ひでおの“恋の病状”が顕に。果たして2人の関係はどうなっていくのか……。
（C）AbemaTV, Inc.