破竹の8連勝で首位ドジャースへ1.5ゲーム差に接近

破竹の進撃を続けるライバルの存在に、首位を快走するドジャースのファンからも驚きの声が上がっている。パドレスは16日（日本時間17日）、本拠地でのマリナーズ戦に5-2で勝利。怒涛の8連勝を飾り、ナ・リーグ西地区首位のドジャースに1.5ゲーム差まで肉薄した。ハイペースで白星を重ねる両雄のデッドヒートに、「なんで独走じゃないの」と驚愕の声が寄せられている。

パドレスは2回に1死から連打で先制の好機を作ると、フェルナンド・タティスJr.外野手の2点適時打などで一挙4得点を奪い主導権を握った。先発のウォーカー・ビューラー投手が6回に捕まり2失点を喫して降板したものの、リリーフ陣が奮闘。1死満塁の危機をエイドリアン・モレホン投手が凌ぐと、最後は守護神のメイソン・ミラー投手が3者連続三振で締め、盤石の形で連勝を伸ばした。

この日試合がなかった首位ドジャースは、勝率.778とメジャートップを独走。しかし、パドレスも勝率.684まで数字を上げ、MLB全体でも2位に浮上している。序盤戦こそ低調だったパドレスだが、8日（同9日）のパイレーツ戦から連勝街道が始まり、3度のサヨナラ勝ちを含む快進撃。5月20日（同21日）からは両チームの直接対決3連戦が予定されており、地区優勝争いはさらなる激化が予想される。

次元の違う争いに両軍のファンは戦々恐々だ。「チームとして本当に強い」「LAD勝っても勝ってもすぐ後ろにSDいる」「ドジャースも勝ってるけど差がひらかない!」「ナ・リーグ西地区は魔境」「パドレスとドジャース同地区なのもったいないと感じてしまう強さ」「パドレス8連勝なのに何故まだ差があるですか」「どうなってるねんこの地区」「こんだけ勝ってんのに1.5ゲーム差かよ。どっちらも」「なんで独走じゃないの笑」といったコメントが並んだ。（Full-Count編集部）