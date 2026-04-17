期間限定でオープン！EXPO2025オフィシャルポップアップストア エキマルシェ大阪店
オリジナル商品の企画・制作・販売を軸に、企業・組織のトータルブランディングを手掛ける株式会社ヘソプロダクションは、「EXPO2025オフィシャルポップアップストア エキマルシェ大阪店」を期間限定でオープンする。
＜店舗概要＞
店 名：EXPO2025オフィシャルポップアップストア エキマルシェ大阪店
場 所：JR大阪駅1階 エキマルシェ大阪改札口外（エキマルシェ大阪内 区画F19番）
期 間：2026年4月21日（火）〜 8月17日（月）
営業時間：11：00〜22：00 ※営業時間は変更となる場合があります。
店舗お問い合わせ先電話番号：080-4190-0578（オープン日の4月21日以降から使用可能）
© Expo 2025
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場 所：JR大阪駅1階 エキマルシェ大阪改札口外（エキマルシェ大阪内 区画F19番）
期 間：2026年4月21日（火）〜 8月17日（月）
営業時間：11：00〜22：00 ※営業時間は変更となる場合があります。
店舗お問い合わせ先電話番号：080-4190-0578（オープン日の4月21日以降から使用可能）
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