ÀÎ¤ÎÆüËÜ¿Í¤Ï¥â¥Î¤È°ì½ï¤Ë²¿¤ò¸ò´¹¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡© Ì±Â¯³Ø¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö¥Þ¥Á¡×¤ÎÀ®¤êÎ©¤Á¡ÚÌ²¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Û¤ÉÌÌÇò¤¤ ¿Þ²ò Ì±Â¯³Ø¤ÎÏÃ¡Û
¡Ú¡ÖÆüËÜÌ±Â¯³Ø¡×¤Î´ðÁÃÃÎ¼±¡ÛÆüËÜ¿Í¤ÎÀ¸³è´ðÈ× ②¡Ö¥¤¥Á¤È¥Þ¥Á¡×
¾ïÀß²½¤µ¤ì¤¿¥¤¥Á¤¬¥Þ¥Á¤Ø¤ÈÈ¯Å¸
¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥à¥é¤Ë½»¤à¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢°ìÄê¤Î»þ´Ö¡¢°ìÄê¤Î¾ì½ê¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤ÆÇäÇã¤ò¹Ô¤¦À©ÅÙ¤¬¡Ö¥¤¥Á¡×¤Ç¤¹¡£¸ÅÂå¤Î¥¤¥Á¤Ï¡¢¿À¤òã«¤ë¾ì½ê¤ä»þ´ü¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ³«¤«¤ì¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥¤¥Á¤ÏÃ±¤Ê¤ë¾¦¶ÈÅª¤Ê¸ò´¹¤Î¾ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢º×ã«¤äÀ»°è¤È¿¼¤¯·ë¤Ó¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥Á¤¬Î©¤Ä¾ì½ê¤Ï¡¢¥à¥é¤È¥à¥é¤Î´Ö¤ä¡¢Àî¤Î¤Û¤È¤ê¤Ê¤É¡¢¶õ´ÖÅª¤Ê¡Ö¶³¦¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£½é´ü¤Î¥¤¥Á¤Ï¡¢ÆÃÄê¤Î´üÆü¤Ë³«¤«¤ì¤ë¥Ï¥ì¤Î¶õ´Ö¤È¤·¤Æ¤ÎÀ³Ê¤¬¶¯¤¯¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÃÏ°è¤«¤é°ì»þÅª¤ËÂ¿ÍÍ¤Ê¿Í¤Ó¤È¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢¤â¤Î¤ÎÇäÇã¤ä¸ò´¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¾ðÊó¤Î¸ò´¹¤äÊ¸²½Åª¤Ê¸òÎ®¤â¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¤¥Á¤Î³«Àß¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥¤¥Á¤Î¼é¸î¿À¤Ç¤¢¤ë»Ô¿À¤ò´«ÀÁ¡Ê¿ÀÊ©¤ò¾·¤·Þ¤¨¤Æã«¤ë¤³¤È¡Ë¤¹¤ë¤Î¤¬´·¤ï¤·¤Ç¤·¤¿¡£
¤ä¤¬¤Æ¥¤¥Á¤¬¾ïÀß²½¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¤½¤³¤Ë¾¦¿Í¤¬Äê½»¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥Þ¥Á¤¬·ÁÀ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤ÎÅÁÅýÅª¤Ê¥Þ¥Á¤Ë¤Ï¡¢¾ë²¼Ä®¡¢½É¾ìÄ®¡¢ÌçÁ°Ä®¡¢¾¦¶ÈÄ®¡¢¹ÁÄ®¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥à¥é¤ò¹½À®¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÇÀÌ±¡¢µùÌ±¤Ê¤É¤¬Ãæ¿´¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Þ¥Á¤Î¤Û¤¦¤Ï¡¢µ®Â²¡¢Éð»Î¡¢Ä®¿Í¡Ê¾¦¿Í¤È¿¦¿Í¡Ë¤Ê¤É¤¬¼ç¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤Î¥Þ¥Á¤¬µðÂç²½¤¹¤ë¤È¡¢ÅÔ»Ô¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÅÔ»Ô¤Ë¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¾ì¹ç¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÄ®¾ì¤ÎÊ£¹ç¤·¤¿ÅÔ»Ô¶õ´Ö¤¬·ÁÀ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥à¥é¤«¤é¥Þ¥Á¤Ø
¥¤¥Á¤ÎÆü¤Ë¤Ï¡¢»³¿Í¤Ê¤É¤ÎÈóÇÀ¶ÈÌ±¤¬Î¤¤Ø²¼¤ê¤Æ¸ò°×¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ú¥à¥é¡Û
ÃÏ±ï¤ä·ì±ï¤Ë¤â¤È¤Å¤¤¤¿Äê½»Åª¤ÊÀ¸³è¤Î¾ì¡£
¡Ú¥¤¥Á¡Û
¥¤¥Á¤Ë¤Ï¡¢¼é¸î¿À¤È¤·¤Æ¤¨¤Ó¤¹¿À¤Ê¤É¤Î»Ô¿À¤¬ã«¤é¤ì¤¿¡£¼«Á³ÀÐ¤ä¼ùÌÚ¤Ê¤É¤¬¿ÀÂÎ¤È¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£
Ã±¤Ê¤ë¤â¤Î¤ÎÇä¤êÇã¤¤¤Î¾ì¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢°Û¤Ê¤ë¥à¥é¿ÍÆ±»Î¤ä¡¢Äê½»Ì±¤ÈÉºÇñÌ±¤Ê¤É¤¬¸ò¤ï¤ë¶³¦ÎÎ°è¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Ï¥ì¤Î¾ì¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥«¥ß¤òã«¤ë¾ì½ê¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤¿¡£
¡Ú¥Þ¥Á¡Û
¥¤¥Á¤¬³«¤«¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¼«Á³È¯À¸Åª¤Ë¥Þ¥Á¤¬·ÁÀ®¤µ¤ì¡¢À¯¼£Åª¡¦·ÐºÑÅª¤ÊÃæ¿´ÃÏ¤È¤·¤ÆÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥Þ¥Á¤ÎÍ×ÀÁ¤Ë¤è¤ê¿·¤¿¤Ë¥¤¥Á¤¬Î©¤Ä¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ú½ÐÅµ¡Û¡ØÌ²¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Û¤ÉÌÌÇò¤¤ ¿Þ²ò Ì±Â¯³Ø¤ÎÏÃ¡Ù´Æ½¤¡§ÅçÂ¼¶³Â§
¡Ú´Æ½¤¼Ô¾Ò²ð¡Û
ÅçÂ¼¶³Â§¡Ê¤·¤Þ¤à¤é¡¦¤¿¤«¤Î¤ê¡Ë
Ì±Â¯³Ø¼Ô¡£´ØÀ¾³Ø±¡Âç³Ø¼Ò²ñ³ØÉôÄ¹¡¦¶µ¼ø¡£1967¡Ê¾¼ÏÂ42¡ËÇ¯¡¢ÅìµþÅÔÀ¸¤Þ¤ì¡£ÃÞÇÈÂç³ØÂç³Ø±¡Çî»Î²ÝÄøÎò»Ë¡¦¿ÍÎà³Ø¸¦µæ²ÊÃ±°Ì¼èÆÀÂà³Ø¡£Ê¸³ØÇî»Î¡ÊÃÞÇÈÂç³Ø¡Ë¡£¹ñÎ©Îò»ËÌ±Â¯ÇîÊª´Û¶µ´±¡¢´Ú¹ñ¡¦´ÍÎÓÂç³Ø¹»µÒ°÷¶µ¼ø¡¢ÅìµþÂç³ØµÒ°÷¶µ¼ø¤Ê¤É¤òÎòÇ¤¡£ÆüËÜ³ÆÃÏ¤ÇÌ±Â¯³ØÄ´ºº¤ò¹Ô¤¦¤È¤È¤â¤Ë¡¢´Ú¹ñ¡¦Ãæ¹ñ¤Ç¤ÎÄ´ºº¡¦¸¦µæ¤â¹Ô¤¦¡£
¶áÇ¯¤Ï¡¢À¤³¦Ì±Â¯³Ø»Ë¤ò¤Õ¤Þ¤¨¤¿Ì±Â¯³ØÍýÏÀ¤Î¸¦µæ¡¢¤È¤¯¤ËÌ±Â¯³Ø¤ò¹ñºÝÅª¡¦³ØºÝÅª¤Ê¡Ö¥ô¥¡¥Ê¥¥å¥éーÊ¸²½¸¦µæ¡×¤È¤·¤ÆºÆÊÔÀ®¤¹¤ëµÄÏÀ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Ãø½ñ¤Ë¡Ø¤ß¤ó¤Ê¤ÎÌ±Â¯³Ø ¥ô¥¡¥Ê¥¥å¥éー¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤À¡©¡Ù¡ÊÊ¿ËÞ¼Ò¡Ë¡¢¡ØÌ±Â¯³Ø¤òÀ¸¤¤ë ¥ô¥¡¥Ê¥¥å¥éー¸¦µæ¤Ø¤ÎÆ»¡Ù¡Ê¹¸ÍÎ½ñË¼¡Ë¡¢¡Ø¤³¤ì¤«¤é¤Î»þÂå¤òÀ¸¤È´¤¯¤¿¤á¤ÎÌ±Â¯³ØÆþÌç¡Ù¡ÊÃ¤Ì¦½ÐÈÇ¡Ë¡¢¡ØÀÎÏÃ¤ÎÌ±Â¯³ØÆþÌç Ì±´ÖÅÁ¾µ¤ÎÈëÌ©¤òÆÉ¤ß²ò¤¯¡Ù¡ÊÁÏ¸µ¼Ò¡Ë¡¢ÊÔÃø¤Ë¡Ø¸½ÂåÌ±Â¯³ØÆþÌç ¿È¶á¤ÊÉ÷½¬¤ÎÈëÌ©¤ò²ò¤ÌÀ¤«¤¹¡Ù¡ÊÁÏ¸µ¼Ò¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£